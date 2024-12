Toto Wolff waarschuwt FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayam om ook het belang van de coureurs en de Formule 1 in het algemeen in het achterhoofd te houden. De Oostenrijker ziet hoe de Formule 1 langzaamaan ‘een realityshow’ wordt door alle drama binnen de FIA van de afgelopen weken. Wolff adviseert het bestuursorgaan daarom om ‘verantwoordelijkheid en transparantie te tonen’.

De exodus bij de FIA stond ook tijdens het chaotische Grand Prix-weekend in Qatar in de schijnwerpers. Verschillende kopstukken, waaronder wedstrijdleider Niels Wittich, werden de afgelopen weken bij het bestuursorgaan weggestuurd. Motorsport.com trok de stoute schoenen aan en confronteerde voorzitter Mohammed Ben Suleym met de kritiek van de coureurs op de interne zaken bij de FIA.

“Het zijn hun zaken niet”, was de duidelijke boodschap van Mohammed Ben Sulayem. “Sorry. Met alle respect, ik ben een coureur. Ik respecteer de coureurs. Laat zij nu maar concerteren op wat zij het beste doen, racen.”

“Aan de positieve kant, het zou een eigen realityshow kunnen zijn, wat er op dit moment (in de F1, red.) gebeurt”, reageert Mercedes-teambaas Wolff op zijn beurt tegen The Telegraph op de uitspraken van de FIA-voorzitter. “Ik denk dat alle betrokkenen in gedachten moeten houden dat we deze heilige graal van een sport moeten beschermen. Toon verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en transparantie. En op dit moment komt dat niet zo over.”

Rationaliteit ontbreekt

Wolff wil zich niet bemoeien met de interne gang van zaken bij de FIA, maar waarschuwt Ben Sulayem wel om het belang van de coureurs ook in het achterhoofd te houden. “Weet je, ik denk dat (Ben Sulayem, red.) zoveel mensen kan ontslaan als hij wil. Het is zijn organisatie. Hij is de voorzitter”, aldus de teambaas. “Waar het belangrijk wordt voor de coureurs en voor ons allemaal is: wordt het besluitvormingsproces er beter door? En als het antwoord ja is, dan is dit een interne aangelegenheid.”

De Oostenrijker maakt zich wel zorgen over hoe alle negativiteit in de media rondom de interne perikelen van de FIA invloed hebben op de Formule 1 als geheel. “Ik denk dat op sommige momenten, wanneer er zoveel polarisatie en zoveel conflicten zijn, de rationaliteit moet winnen. En voor mij ziet het er op dit moment niet zo uit”, concludeert Wolff.

