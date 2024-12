Max Verstappen heeft in aanloop naar de GP van Qatar een constructief gesprek kunnen voeren met Mohammed Ben Sulayem, voorzitter van de FIA. De Nederlander ging op eigen initiatief langs bij het kantoor van de Emirati. Tijdens het gesprek werden onder andere de controversiële sancties van de afgelopen maanden uitgebreid besproken.

Normaal gesproken blijft het contact tussen de kersverse wereldkampioen en de FIA-president beperkt tot korte gesprekken en handjes schudden op de grid. Het kamp van Max Verstappen bevestigde echter dat de 27-jarige coureur en Ben Sulayem voorafgaand aan de GP van Qatar een formeel gesprek van minstens een halfuur hebben gevoerd. Hierbij kwam vooral de reeks sancties die Verstappen in 2024 kreeg opgelegd aan bod. Zo deelde de FIA eerder een taakstraf uit vanwege het gebruik van het woord ‘fucked’ tijdens een persconferentie.

‘Volwassen gesprek’

Verstappen en Ben Sulayem hebben ook de recente onrust binnen de FIA besproken. Meerdere prominente figuren werden in de laatste paar weken ontslagen of hebben hun vertrek aangekondigd. De recent ontslagen steward Tim Mayer beschuldigde de FIA-voorzitter er later van dat hij ‘zijn eigen mening doordrukt’. Volgens Mayer was dat de reden waarom coureurs als Max Verstappen en Charles Leclerc werden bestraft voor grof taalgebruik.

Volgens ingewijden verliep het gesprek tussen Verstappen en Sulayem ‘goed en volwassen’. De ontmoeting stond al gepland en werd niet beïnvloed door de recente gridstraf die de Red Bull-coureur kreeg opgelegd. Na de kwalificatie op zaterdag oordeelde de FIA dat Verstappen George Russell zou hebben gehinderd door ‘onnodig langzaam te rijden’. Als gevolg hiervan kreeg de wereldkampioen een ongebruikelijke gridstraf van één plaats en een strafpunt op zijn licentie.

