Zware, maar geslaagde beproevingen in de duinen, het ‘overleven’ van een 48-uursetappe en een verdienstelijke 25e plek in het tussenklassement; Tim en Tom Coronel kijken tevreden terug op de eerste week van de Dakar Rally. Het evenement, met voor hen een flink opgeknapte bolide, is zondag verdergegaan met etappe zeven.

Met meer dan eens een big smile maakte Tom Coronel afgelopen week na de etappes de gebruikelijke selfies met broer Tim. Trots poserend naast de Century CR6. En die is klaar voor de tweede week. “De versnellingsbak, koppeling, aandrijfassen, wielophanging, remmen, schokbrekers en noem maar op; het wordt nagekeken en vervangen. We rijden zondag met een bijna nieuwe auto weg uit het bivak”, laat Tim Coronel namens het team weten.

Video: Team Coronel in Dakar



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." Bron: Youtube Tom Coronel

Op de zaterdag, rustdag in de Dakar Rally, hebben de coureurs in de diverse klassen en categorieën van ’s werelds bekendste rally de kans om even bij te tanken. “We hebben allebei een lunchafspraak met wat andere coureurs”, aldus Tom Coronel. De monteurs kunnen ondertussen naar hartenlust sleutelen om alles zo goed mogelijk in orde te maken voor week twee.

Klassement

Na zes etappes stonden de broers 25e in het klassement en dus was het doorzetten van de stijgende lijn in de tweede week het devies. De Dakar Rally ging zondag verder in Saoedi-Arabië met de zevende etappe, van Riyadh nar Al Duwadimi: een proef van 483 kilometer, eerst door canyons om uiteindelijk af te sluiten met een volgens het team “intense duinensectie.”

Startmotor defect

Een mooie beproeving, zoals die er in de eerst week ook al meerdere keren was. Niet in de laatste plaats de 48-uursetappe. De eerste dag ging goed en na een vroege nachtrust kende de tweede dag nogal wat uitdagingen. Zo kwamen de broers een paar keer vast te staan in de duinen, waarbij vooral de laatste keer hachelijke momenten opleverde.

“Toen deed de startmotor het niet”, aldus Tom Coronel in het statement. “We hebben er toen een goed uur gestaan voordat iemand ons een ‘sleepje’ kon geven. Die kregen we van Hennie de Klerk, een Zuid-Afrikaan die wij vorig haar hebben geholpen. Wel moesten we 400 meter terug om het bodywork op te halen en weer op de auto te zetten.”

Eind goed, al goed echter. En zo begonnen Coronel en Coronel zondag na een welverdiende rustdag vol goed moed aan de tweede week van de Dakar Rally.

Volg hier al het laatste nieuws over de Dakar Rally