In het Jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine laat coureur en F1-analist Tom Coronel alle coureurs nog eens de revue passeren. Zo is Coronel nog altijd lyrisch over het ongekend hoge prestatieniveau dat Max Verstappen in 2023 liet zien door liefst 19 van de 22 races op zijn naam te schrijven. “Max is de meest pure racer die er bestaat”, zegt hij.

Coronel neemt in zijn terugblik geen hand voor de mond en geeft ongezouten zijn mening, over onder andere Max Verstappen, Nyck de Vries, Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Oscar Piastri. Lees hieronder alvast een passage uit de seizoensterugblik van Tom Coronel in het jaaroverzicht van FORMULE 1 Magazine.

Tom Coronel: “Als ik het seizoen van Max Verstappen moet samenvatten, kan ik maar één ding verzinnen: z’n beste jaar ooit! Negentien overwinningen, dat slaat helemaal nergens meer op. De Red Bull is een goede auto, maar naar mijn mening niet de beste van het veld. Want in dat geval had Pérez bijna altijd tweede moeten worden. Max kreeg een auto en heeft hem op een dusdanige manier doorontwikkeld, waardoor hij er iets heel bijzonders mee heeft kunnen presteren. En daardoor heeft hij de hele Formule 1 laten groeien, op en naast de baan. En niets minder dan dat! De agressiviteit waarmee hij racet en de manier waarop hij praat: snel, eerlijk en met een ruw randje, precies zoals het hoort.”

‘Nooit durven dromer dat hij nog zó doorgroeit’

Coronel vervolgt: “Max is geen marketingmuppet. Er is geen grijs gebied. Hij is de meest pure racer die er bestaat. Ik vraag me alleen af: wanneer houdt het op bij meneer Verstappen? Ik denk oprecht pas als hij stopt met racen. Want zolang Max racet en op de inschrijflijst staat, zijn alle anderen slechts veldvulling. Ik had alleen nooit durven dromen dat hij nog zó doorgroeit, nog steeds. Inderdaad, dat betekent dus dat we volgend jaar nog zo’n jaar krijgen. Of er moet iets onverwachts gebeuren. Misschien als Mercedes komt met een wapen van een auto die beter is dan de Red Bull, alleen dan kan het spannend worden.”

