De flop van het afgelopen seizoen en in vergelijking met Verstappen een softie; zo oordeelt Tom Coronel in het FORMULE 1 Magazine Jaaroverzicht over Sergio Pérez. Hij legt meerdere coureurs langs de meetlat en spreekt over wat hem opviel. “Dat contract moet je als Red Bull gewoon afkopen en tegen Pérez zeggen: pak een paar Caiprinha’s op het strand in Mexico en kom nooit meer terug.”

Coronel vervolgt: “De flop van het seizoen kan er maar één zijn en dat is hij. Het is niet erg als je één keer teleurstelt, of twee of drie keer, maar deze gozer heeft al zoveel kansen gehad. Natuurlijk, hij is tweede geworden in het rijderskampioenskampioenschap, op een straatlengte afstand van Max. Maar geloof me, dat was Nyck de Vries ook gelukt. Easy, zelfs.”

Aan het begin van het seizoen won Pérez twee races, in Jeddah en Baku, maar daarna is het volgens Coronel fout gegaan bij de Mexicaan. “Tussen de oren en daarna in de auto.” Hij roemt daarentegen het optreden van Max Verstappen.

“Max kent maar één stand: alles is voor Bassie. Hij geeft geen cadeautjes. Niet met kerst, niet met je verjaardag. Nooit. Deze jongen is – en dat bedoel ik positief – het allergrootste racemonster of klootzak die je maar kunt verzinnen. Als neutrale kijker zou je Max iedere race vijf seconden straf toewensen. Want dan komt er zoveel vuur en stoom uit zijn oren en mond, dat je dingen ziet waarvan je denkt: ‘Wow! Dit is wat we willen zien’. Met Max vergeleken is Pérez een softie, een toerist.”

Het volledige eindrapport van Tom Coronel over Sergio Pérez, maar ook Max Verstappen en de rest van het veld, lees je nu in het Jaaroverzicht van FORMIULE 1 Magazine.

