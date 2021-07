Drie dagen vliegen voor twee dagen racen: Tom Coronel doet het, om aanstaand weekend acte de présence te geven in de TCR South America op het Braziliaanse Curitiba. “Vraag je mij of ik wil racen, dan heb je honderd procent scoringskans.”

Tom, je racet aankomend weekend voor Cobra Racing in Brazilië. Het gaat daar niet bepaald goed qua corona én het is een flinke reis. Dat lijkt me veel gedoe. Waarom ga je dan toch?

Tom Coronel: “Het is veel papierwerk, dat klopt. Heel veel zelfs. Voor mij is het tweeledig. Aan de ene kant heb ik al corona gehad en ben ik gevaccineerd. Daarbij is het voor mij een kans om te laten zien wie ik ben om er in de toekomst vaker te racen. En het is natuurlijk mijn werk. De keuze tussen op de grasmaaier zitten en rondjes door de tuin maken of racen, is een simpele. Vraag je mij of ik wil racen, dan heb je sowieso honderd procent scoringskans.”

Hoe ziet het er sportief uit?

“Ik rij gewoon met een Audi RS3 LMS, waarmee ik ook in het WTCR rij. Ik wil natuurlijk wel goed scoren, dus ik neem ook nog wat onderdelen mee in de bagage – en dan hopelijk een beker mee terug, haha! FOX Sports Zuid-Amerika zendt het bovendien uit, en die pakken er ook echt mee uit. Ik ken dat ook wel van Dakar, als ze altijd veel aandacht voor Tim en mij hebben.”

Lees ook: Tom Coronel wint en geniet op vernieuwd Zandvoort: ‘Het is nóg gaver’

Je rijdt niet in je bekende kleur – het geel van DHL – toch?

“Nee, ik rij met de auto van Cobra Racing, met teamgenoot Rodrigo Baptista. Het is een endurance-race van een uur, dus we delen hem. Ik heb ook speciaal nog een pak laten maken. Ik belde vijf dagen terug de pakkenboer van P1 Racewear en die zei: ‘geen probleem, ik heb over drie dagen een pak voor je’. Dus ik zei: ‘Doe maar!’. Super toch?”

(tekst loopt door onder de foto)

De Audi is zoals gezegd een bekende auto voor je.

“Klopt. De teambaas van Cobra, Nonô Figuereido, wilde eerste een Audi-fabrieksrijder. Audi kon er echter geen sturen. Intern is dat te veel gedoe, dus zeiden ze: ‘je moet Coronel hebben’. Ik vind het top, zo’n langeafstandsrace van een uur. Later dit jaar hebben ze er nog een, dan willen ze misschien wel weer dat ik instap.”

Lees ook: Tom Coronel opnieuw in WTCR: ‘Ik heb nog zeven jaar om wereldkampioen te worden’

Ben je nou langer onderweg dan dat je daar racet?

“Ik zit net zo lang in het vliegtuig als dat ik er ben. Ik vlieg donderdagochtend en land daar donderdagnacht lokale tijd, maar dan is het in Nederland dus al vrijdag. Vrijdagmiddag ben ik daar dan. Zaterdag en zondag is het racen geblazen. En dan vlieg ik weer terug en ben ik hier dinsdagochtend weer. Het is dus drie dagen vliegen voor twee dagen racen.”

Valt er nog wat te beleven? Curitiba is een grote stad, maar ja, corona hè…

“Ik ben er echt puur en alleen om te racen. Alle restaurants en dergelijke zijn dicht. Het hotel ligt ook dicht bij het vliegveld, en het vliegveld dicht bij het circuit. Zo ziet mijn schema daar er dus ook uit. Het is voor mij: autosport, autosport, autosport. Het circuit zelf is heel vet. Ik heb er wel eerder geracet, ben er in 2011 tweede geworden in het WTCC. Bovendien zijn ze in Brazilië voorzichtiger dan hier nu, qua mondkapjes en afstand houden.”