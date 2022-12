Hij stond meermaals op Red Bulls verlanglijstje en zou een populaire optie zijn als teamgenoot van Max Verstappen, maar Lando Norris geeft vooralsnog de voorkeur aan een langer verblijf bij McLaren. Verstandig, denkt Tom Coronel. “Naast Verstappen houdt je carrière gewoon op.”

Norris is dus met recht honkvast te noemen. De 23-jarige Brit werd in 2017 in McLarens talentenprogramma opgenomen en debuteerde in 2019 voor het team in de Formule 1. 82 Grands Prix later heeft Norris behoorlijk indruk gemaakt en zes podiumplekken en een poleposition gepakt, maar wacht hij nog altijd op zijn eerste zege.

Ondanks dat McLaren nog volop in een traject terug naar de top zit, had Norris zelf echter een shortcut kunnen nemen. Red Bull hengelde namelijk meermaals naar zijn diensten. Maar, zo grapte Red Bull-teambaas Christian Horner eind 2022: “Telkens als we met Norris spraken, tekende hij de dag erop prompt een nieuw contract bij McLaren.”

‘Niet naast Max zitten’

Norris ligt nu tot en met eind 2025 vast bij McLaren. Daarmee lijkt de deur naar Red Bull (vooralsnog) gesloten. Ondanks dat het team dus interesse in hem heeft getoond, terwijl de publieke verwachting is dat Norris Red Bull-kopman Max Verstappen wellicht beter partij kan bieden dan Pierre Gasly, Alexander Albon en Sergio Pérez de laatste jaren hebben gedaan.

“Of hij naast Max moet gaan zitten?”, herhaalt Coronel de vraag in gesprek met FORMULE 1 Magazine. “Neeee”, laat hij daar geen misverstand over bestaan. “Dan krijgt hij hetzelfde als al die anderen”, zo denkt Coronel dus níét dat het voor Norris anders zou verlopen dan voor Gasly, Albon en Pérez. “Naast Max houdt je carrière gewoon op.”

“Het is verstandig van Norris geweest dat hij niet naar Red Bull is gegaan”, meent Coronel dan ook. “Je kunt dan beter wachten op een andere kans. Dat doet hij nu feitelijk ook.” Dit omdat Norris dus tot en met 2025 vastligt bij McLaren, wat Coronel qua kans op sportief succes dan wel weer ‘eigenlijk ook het verkeerde team’ noemt. Wat Norris dan rest? Geduld tonen. “Hij moet ergens anders een kans vinden.”

