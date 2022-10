Voordat Lando Norris zijn handtekening zette onder een nieuw contract bij McLaren, heeft de Brit gesprekken gevoerd met Red Bull. Uiteindelijk voelde McLaren voor hem als het betere team om zijn doelen te bereiken.

Norris zette in februari al zijn handtekening onder een nieuw contract bij McLaren. Met dat contract is Norris tot en met 2025 zeker van zijn zitje bij het team dat momenteel vijfde staat bij de constructeurs. Maar hij had zomaar voor de huidige nummer één van de constructeurs kunnen rijden: Red Bull.

Want, zo onthult Norris zelf, hij heeft vóór zijn contractverlenging bij McLaren gesprekken gevoerd met Red Bull over een overstap. “Je vraagt je altijd af wat het beste voor je carrière is”, zegt Norris in gesprek met Auto, Motor und Sport. “Ik wil tenslotte winnen en voor het kampioenschap gaan. Er zijn gesprekken geweest met Red Bull”, onthult de Brit.

Die gesprekken hebben, zo weten we nu, tot niets geleid. Red Bull verlengde het contract met Sergio Pérez tot en met 2024 terwijl Norris tot en met 2025 bij McLaren zit. “Dat toont des te meer mijn vertrouwen in McLaren aan”, benadrukt Norris. “Hoewel ik gesprekken gevoerd heb [met Red Bull], had ik het gevoel dat McLaren beter was om mijn doelen te bereiken.”

Dat betekent wel dat McLaren binnen afzienbare tijd met een competitieve auto moet komen. Voor Norris is het seizoen 2024 het ‘jaar van de waarheid’ voor het Britse team. “2024 is het eerste jaar waarin we geen excuses meer hebben, het eerste jaar dat we met onze infrastructuur bijna op hetzelfde niveau van de topteams zitten. De rest is aan ons”, aldus Norris.