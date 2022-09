Lando Norris verwacht dat het voor Max Verstappen niet bij zijn – aanstaande – twee wereldtitels blijft. De McLaren-coureur denkt dat de Nederlander er in de toekomst ‘nog een paar’ zal winnen en wijst bovendien zijn beste eigenschap aan.

Verstappen ligt op koers om zijn tweede wereldtitel veilig te stellen. Het seizoen viel ten prooi aan de regerend wereldkampioen, die elf van de zestien races won en een dusdanige voorsprong heeft, dat hij zich al in Singapore tot kampioen kan kronen. Daar heeft hij wel wat geluk én de zege voor nodig, maar anders lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat hij zijn tweede titel opeist.

Het seizoen van Verstappen wekt indruk bij Lando Norris. “Hij heeft het behoorlijk goed gedaan, hij zou misschien eens in onze auto moeten stappen om te voelen hoe dat is”, grapt Norris bij Sky Sports. “Max heeft het geweldig gedaan en is zeer indrukwekkend. Vergelijkbaar met Lewis de afgelopen jaren.”

“Hij is een van de meest getalenteerde coureurs in de Formule 1 ooit, een van de snelste coureurs”, voegt Norris toe. De McLaren-coureur twijfelt er dan ook niet aan: “Hij gaat zijn tweede titel winnen en zal er in de toekomst hoogstwaarschijnlijk nog wel een paar winnen.”

Wat Norris vooral opvalt aan Verstappen, is zijn gedrevenheid gedurende het raceweekend. “Zelfs in de eerste, tweede en derde vrije training rijdt hij nooit onder de limiet, hij zoekt altijd de limiet op”, merkt Norris. “Zelfs in zijn eerste ronde in de eerste vrije training zijn zijn rondetijden normaliter sneller dan wat wij in de kwalificatie doen”, besluit de Brit.