Nu hij op zijn tweede wereldtitel afstevent kan de ‘bijzonder sterke’ Max Verstappen rekenen op lof van Carlos Sainz. De oud-teamgenoot van de Nederlander vindt het terecht dat Verstappen zoveel successen boekt en wijst meteen het grootste verschil tussen hem en de andere coureurs aan.

Voor Ferrari leek dit hét seizoen te worden waarin Charles Leclerc en Carlos Sainz om de titel konden strijden. Na de eerste drie races droomden de twee coureurs van dat idee, maar het seizoen liep totaal anders. Max Verstappen was oppermachtig en domineerde de een na de andere race en koerst nu af op zijn tweede wereldtitel.

Met nog maar zes races te gaan kan Ferrari er weinig aan doen om te voorkomen dat Verstappen zich opnieuw tot kampioen kroont. Sainz looft de regerend wereldkampioen en stelt dat hij het verdient om opnieuw kampioen te worden.

Lees ook: Sainz: ‘Ferrari heeft al een grote stap gezet en groeit als team alleen maar door’

“Hij heeft een heel sterk seizoen gehad”, zegt Sainz. “Hij heeft heel weinig fouten gemaakt. Wanneer hij fouten maakte – zoals in Spanje, toen hij op dezelfde plek spinde als ik, en in Hongarije – heeft hij zich hersteld van die fouten en won hij de race.” Dat is volgens Sainz ook meteen het grootste verschil tussen coureurs als hem en Verstappen. “Zelfs op de dagen dat hij een foutje maakte, wist hij toch te winnen.”

Aan het begin van het seizoen leek het er nog op dat Ferrari een betrouwbaardere auto had gemaakt dan Red Bull, dat in de eerste drie races drie uitvalbeurten had. Dat bleek gedurende het seizoen niet het geval: waar Ferrari veel punten verloor door uitvalbeurten bleef Red Bull grotendeels uit de problemen.

“Sinds de eerste races zijn zij ook superbetrouwbaar geweest en als je al die dingen bij elkaar optelt, heeft hij een ongelooflijk seizoen gehad en ik denk dat hij het verdient”, erkent Sainz. “Hij presteert als coureur ook bijzonder sterk.”