Carlos Sainz erkent dat de tweede seizoenshelft lastig verloopt voor Ferrari, maar ziet het team over het algemeen nog steeds groeien en progressie maken.

Dat stelt de Spanjaard, vijfde in het kampioenschap, terwijl hij de vergelijking trekt met vorig jaar. Toen slaagde Ferrari er niet in races te winnen, terwijl de teller dit seizoen al op vier staat en zijn teamgenoot Charles Leclerc Max Verstappens naaste belager in het WK is.

“Vergeleken met vorig jaar hebben we een enorme stap gezet, want we zitten nu weer in een positie dat we kunnen winnen”, wordt hij geciteerd door RaceFans. Tegelijkertijd, erkent hij, is Ferrari er nog niet. “Maar we worden als team alleen nog maar meer volwassen, en leren ook veel van dit lastige jaar.”

Waar Sainz namelijk niet omheen draait, is dat de Scuderia ‘nog steeds fouten maakt’. “Dit is een jong team, en we werken nog niet zo lang samen. Ik denk dat we dit jaar goede progressie boeken, ondanks dat de tweede seizoenshelft lastig verloopt.” Uiteindelijk zal Ferrari daardoor volgend seizoen echter alleen maar sterker zijn, denkt hij.

