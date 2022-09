Het seizoen 2022 nadert zijn ontknoping. Met nog zes races te gaan, begint het rekenwerk voor Max Verstappen en Red Bull: wanneer wordt de Nederlander voor de tweede keer wereldkampioen? Het zou al in de komende race in Singapore kunnen gebeuren, al heeft hij daar dan wel een wonder voor nodig.

Er staat geen maat op Verstappen. De 24-jarige Red Bull-coureur verkeert in bloedvorm met vijf zeges op rij en elf in totaal dit seizoen. Het is voor hem eerder de vraag ‘wanneer’ dan ‘of’ hij voor de tweede keer wereldkampioen in de Formule 1 wordt. Ook Red Bull-teambaas Christian Horner rekent zich al rijk: “We moeten ons best doen om dit nog te verliezen”, aldus de Brit.

Waar vooral gerekend wordt op het veiligstellen van de titel in Japan, bestaat er al een kans dat Verstappen zich in de komende race, in Singapore, voor de tweede maal tot kampioen kroont.

De laatste zes races van het seizoen bieden maximaal 164 punten, inclusief de sprintrace in Brazilië waar maximaal acht punten te winnen vallen. Na de Grand Prix van Singapore resten er nog vijf races en zijn er nog slechts 138 punten te verdelen.

De voorsprong van Verstappen na de gewonnen Grand Prix van Italië bedraagt 116 punten ten opzichte van Charles Leclerc. Verstappen moet Singapore dus met een voorsprong van minstens 138 punten verlaten om al onder het kunstlicht en vuurwerk zijn tweede wereldtitel veilig te stellen.

Dat betekent dat Verstappen in Singapore een verschil van minstens 22 punten moet behalen ten opzichte van Leclerc, wat niet vanzelfsprekend is. Allereerst moet Verstappen hoe dan ook winnen om kampioen te kunnen worden. Ten tweede moet hij dan hopen op problemen voor Leclerc en mogen Sergio Pérez en George Russell niet te veel punten scoren.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Red Bull Content Pool

De scenario’s voor Verstappen

Als Verstappen de race wint (25ptn), zonder het bonuspunt voor de snelste raceronde, wordt hij kampioen als Leclerc negende (2ptn) of lager eindigt. Wint Verstappen én pakt hij het bonuspunt (26ptn), dan is hij kampioen als Leclerc achtste (4ptn) of lager eindigt.

Dit is dan in het geval dat Leclerc niet de snelste raceronde noteert. Als Verstappen wint (25ptn) en Leclerc het bonuspunt opeist, heeft de Monegask alsnog minstens de achtste plek (4+1ptn) nodig. Het bonuspunt zou in dit scenario dus weinig betekenen voor Leclerc. Mocht Verstappen de race niet winnen, dan moet het feestje hoe dan ook wachten tot Japan.

Bovendien maken Sergio Pérez en George Russell theoretisch nog kans op de titel, al hoeft Verstappen op deze coureurs enkel respectievelijk dertien en zes punten uit te lopen. Als Verstappen wint (25ptn), dan zou Pérez al geen kans meer maken op de titel als hij vierde (12ptn) wordt terwijl Russell moet hopen dat Verstappen niet wint; bij een zege is Russell, ook met een tweede plaats en snelste ronde (19ptn) definitief uit de titelrace.

In het geval dat Verstappen er niet in Singapore in slaagt, dan is de kans al een stuk groter dat het wel in Japan op het beroemde Suzuka gebeurt. Hij heeft na die race een voorsprong van minstens 112 punten nodig om de tweede wereldtitel veilig te stellen.