Op het Autodromo Internazionale Monza is Ferrari er opnieuw niet in geslaagd om Max Verstappen van de zege af te houden. De Nederlander verkeert in bloedvorm en was op weg naar een makkelijke zege, wat nog makkelijker werd door de safetycar in de ultieme slotfase, waar het hele veld ook achter zou eindigen.

Door gridstraffen voor maar liefst negen coureurs zag de startgrid er anders uit dan het kwalificatieresultaat. Charles Leclerc was voor de Tifosi uiteraard de topfavoriet, maar vanaf de zevende plek had Max Verstappen nog altijd goed zicht op de zege. Het grootste deel van het veld ving de race aan op de mediums, maar Leclerc, George Russell, Verstappen, debutant Nyck de Vries en Esteban Ocon gingen voor de aanval op de zachte band.

Verstappen had een uitstekende start en lag na één ronde al op de derde plek, terwijl Lando Norris vanaf de derde plek de grootste verliezer was en terugzakte tot de zesde plek. De Vries behield zijn achtste plek, achterin bakkeleiden Carlos Sainz en Sergio Pérez, allebei mannen met één missie: zo snel mogelijk naar voren rijden.

Verstappen reed vervolgens het gat naar Russell dicht en met behulp van DRS stoomde hij in ronde vijf al door naar de tweede plek, waarna het vizier naar Leclerc gericht stond. Achter de top drie, op een flinke marge, ontstonden de door Lewis Hamilton gevreesde DRS-treinen. Omdat meerdere coureurs binnen DRS-afstand zaten was het een uitdaging om tot een inhaalactie te komen, al kregen de fans er genoeg van te zien in de eerste chicane. Met name Sainz liet zijn vaardigheden zien en zette zijn Ferrari ronde na ronde naast zijn voorliggers, elke keer tot luid gejuich van de Tifosi.

Verstappen oppermachtig

In ronde twaalf van de 53 maakte Leclerc zijn eerste pitstop onder een virtuele safetycar, veroorzaakt door de stilgevallen Sebastian Vettel. De Monegask kwam nipt voor Ricciardo terug op de baan, op de derde plek, en vermeed zo de DRS-trein. Op de mediums was hij een stuk sneller dan Verstappen en Russell die doorreden, maar hij meldde ook dat er iets niet helemaal goed was met de krachtbron.

Pas twaalf ronden later maakte Russell zijn pitstop: hij wisselde de zachte band in voor de harde band. In ronde 26 van de 53 ruilde Verstappen zijn softs in voor de mediums. Hij kwam op ruim tien seconden achter Leclerc weer terug de baan op, maar had een stuk versere banden dan de Ferrari-coureur.

28 ronden had Verstappen om Leclerc in te halen op zijn veertien ronden jongere banden. Veel van die 28 ronden had hij niet nodig: elke ronde zette de Nederlander stappen van ruim een halve seconde richting de rode bolide, die op ‘plan C’ zat. Wat dat plan inhield, werd in ronde 34 duidelijk: Leclerc maakte een tweede pitstop en draaide de rollen om: op de zachte band was hij nu de jager. Voor hem waren de kansen echter niet in zijn voordeel, met een gat van negentien seconden met negentien ronden te gaan.

Nachtkaars

Daar maakte Verstappen zich echter geen zorgen om: de kampioenschapsleider kon het gat stabiel houden, totdat een safetycar in de ultieme slotfase van de race roet in het eten gooide. De McLaren van Daniel Ricciardo was stilgevallen en moest weggehaald worden, waardoor Verstappen en Leclerc een pitstop maakten voor de spannende sprint tot de streep.

Dat was tenminste de bedoeling. Het duurde lang voordat er überhaupt wat gebeurde en toen de baan opgeruimd leek, werd er alsnog niet geracet. Tot groot ongenoegen van Leclerc en de Tifosi, maar Verstappen verwelkomde het uiteraard en pakte zo zijn elfde zege van het seizoen. Leclerc en Russell mochten mee naar het podium.

De Vries reed zich in zijn onverwachte debuutrace in de schijnwerpers. Hij hield zich sterk in de strijd met de McLarens en Pierre Gasly en beloonde die sterke race met zijn eerste punten dankzij de negende plek. Genoeg stof tot nadenken bij Williams, waar Nicholas Latifi slechts vijftiende werd.

Verstappen maakt het met deze zege steeds waarschijnlijker dat hij al in Japan tot kampioen gekroond wordt. Hij breidt zijn voorsprong uit naar 116 punten ten opzichte van Leclerc en staat op 325. Pérez eindigde op de zevende plaats en zakt naar de derde plek in het kampioenschap.

