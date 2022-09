Van de huidige kalender had Max Verstappen alleen in Monza nog nooit op het podium gestaan. Het wordt vaak geroemd als het mooiste podium van allemaal, Verstappen genoot ervan maar merkte wel dat niet iedereen opgetogen was met zijn zege.

“Het podium van Monza hangt als het ware boven het rechte stuk van Monza waar zoals altijd de massa Ferrari-fans zich verzamelt. Bij een Ferrari-zege is de meute euforisch, bij een zege van bijvoorbeeld Lewis Hamilton in het verleden of zoals Max Versstappen vandaag, is dat minder.

“Het uitzicht is mooi”, grinnikte Verstappen in de persconferentie. “Het is een mooie plek om te staan”, voegde hij er aan toe. Het was duidelijk dat hij niets over het boe-geroep wilde zeggen. Of hij kon genieten van zijn ontvangst, was de logische vraag. “De sfeer was niet zo goed, nee. Maar het is niet anders.”

“Mensen zijn gepassioneerd voor hun team en als ze niet winnen, zijn ze teleurgesteld. Tsja, het is niet anders. Ze konden mijn zege niet waarderen.”

