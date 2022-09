Vrijdag stapte hij in bij Aston Martin voor een test, zaterdag moest hij plots aan de slag voor Williams en vandaag maakte Nyck de Vries onverwacht zijn Formule 1-debuut. Veel beter had zijn debuut niet gekund: de negende plaats voelt voor hem, in de Williams, ‘als een overwinning.’

Veel ogen zijn zondag gericht op De Vries, die niet alleen maar zijn Formule 1-debuut maakt, maar ook meteen dé kans krijgt om te laten zien dat hij op de grid van 2023 thuishoort. Daar slaagt hij in: de 27-jarige Fries houdt stand in zijn Williams en rijdt constant rond de top-tien, om uiteindelijk als negende te eindigen en door de fans verkozen te worden tot Driver of the Day.

Die negende plek bij zijn debuutrace, in de Williams, voelt voor De Vries haast als een overwinning. “Misschien niet helemaal als een overwinning”, glundert De Vries bij Viaplay. “Maar ik kon mijn armen niet eens meer omhoog doen in de uitloopronde.”

“Het is een geweldig weekend geweest, zeker als je beseft dat we anderhalf uur voor de derde vrije training pas te horen kregen dat ik zou gaan rijden”, vervolgt De Vries. “Het is allemaal in een flits voorbijgegaan, maar misschien is dat maar goed ook. Dan heb je geen tijd om na te denken en moet je gewoon in die flow meegaan en je werk doen. Ik ben heel erg trots en blij dat ik deze kans met beide handen heb aangegrepen en dat we zo’n sterk resultaat hebben kunnen pakken in mijn debuut.”

Van tevoren waren er nog twijfels of De Vries wel goed om kon gaan met zijn banden, maar in de race bewees hij daar zeker toe in staat te zijn. “Volgens mij zijn er mensen die denken dat ik daar slecht in ben”, lacht de Formule E-wereldkampioen van seizoen 2020/2021. “Maar ik ben heel erg goed geholpen door het team.”

“Zij hebben me goede feedback gegeven, we hebben kleine veranderingen doorgevoerd van de eerste naar de tweede stint. Dat waren alleen handelingen waar ik nog niet bekend mee was, dus ik vroeg continu aan het team hoe ik iets moest doen en zij gaven mij de instructie hoe ik het moest uitvoeren. In de auto is het uiteindelijk mijn call om aan te geven wat ik nodig heb om de situatie te managen.”

Verstappen helpt De Vries

Het was voor het eerst sinds 2006 dat er twee Nederlanders aan de start van een Formule 1-race verschenen. Die twee hebben elkaar in de race gevonden én geholpen. De Vries voelde de druk van Guanyu Zhou achter zich, maar Max Verstappen zette de twee coureurs op een ronde waarna De Vries een ruimere marge had naar de Alfa Romeo-coureur.

“Daardoor kreeg ik wat meer ademruimte”, legt De Vries uit. “Max en ik hadden gisteravond en vanochtend nog contact en [ik heb hem] gefeliciteerd voor nog een overwinning. Deze voelt voor ons als een overwinning”, kan hij zijn geluk niet op.