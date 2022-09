‘Behoorlijk zenuwachtig’ was Nyck de Vries vanaf het moment dat hij vandaag te horen kreeg dat hij dit weekend in Italië zijn Formule 1-debuut maakt. Hiermee ging een stuk eerder dan verwacht een droom voor hem in vervulling, al geeft hij toe dat hij daar nu ‘niet bij stil kan staan’.

Het is een bijzondere dag voor De Vries. Vrijdag stapt hij nog in bij Aston Martin voor een vrije training, waarna hij de rest van het weekend weer vanaf de zijlijn zou toekijken. Dat verandert echter wanneer hij zaterdagochtend een oproep van Williams krijgt, aangezien Alexander Albon niet meer kan rijden vanwege een blindedarmontsteking.

Plots moet De Vries zich voorbereiden op zijn Formule 1-debuut, die eerder dan verwacht komt. De 27-jarige Fries trekt het Williams-racepak aan en snelt naar de garage, waar hij enkel de derde vrije training als echte voorbereiding heeft op de kwalificatie en nog belangrijker, de race.

Lees ook: Nyck de Vries maakt onverwacht Formule 1-debuut als vervanger Albon bij Williams

Dat is voor Williams en De Vries een flinke uitdaging. De auto is al afgesteld naar de wensen van Albon en engineer James Urwin krijgt een stuk meer vragen op de boordradio, nu De Vries weer even moet wennen aan de karakteristieken van de bolide en de lay-out van het stuurtje.

Ondanks het gebrek aan voorbereiding laat De Vries meteen zien waarom hij vindt dat hij aanspraak maakt op een Formule 1-zitje. Hij verslaat zijn veel meer ervaren teamgenoot Nicholas Latifi in Q1 en gaat met zijn rondetijd zelfs door naar Q2, bij zijn kwalificatiedebuut in de Formule 1.

Lees ook: De Vries geen voorstander van uitzondering voor Herta: ‘Zou F1-ladder om zeep helpen’

In Q2 komt hij niet verder dan de dertiende tijd, waarbij hij zichzelf niet helpt met een moment in de Variante della Roggia. Dankzij gridstraffen voor andere coureurs wint hij vijf posities en start hij de Grand Prix van Italië van de achtste plek.

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

Behoorlijk zenuwachtig

Kortom, een hectische maar mooie dag voor De Vries. Hij blikt terug: “Het was niet helemaal definitief [dat ik voor Williams zou rijden]”, zegt hij tegen Viaplay. “Ik was eigenlijk voor een appearance in de paddock club, toen kreeg ik een telefoontje dat ik zo snel mogelijk naar Mercedes moest komen. Vervolgens werd ik doorgestuurd naar Williams. Daar was het nog een beetje onzeker of ik de race zou rijden, maar ik moest me wel al voorbereiden op de derde vrije training.”

“Tijdens onze briefing voor VT3 kreeg ik het definitieve antwoord”, geeft De Vries aan. Tijd om het helemaal te beseffen had hij niet. “Je gaat meteen in de voorbereidingsmodus en denk je na over wat je moet doen om zo goed mogelijk aan de start te verschijnen. Dat heb ik gedaan. Ik moet wel bekennen dat ik behoorlijk zenuwachtig was vanaf het moment dat ik het te horen kreeg. Ik heb niks kunnen eten, niks”, aldus De Vries, die meteen aan de slag ging met de Williams-engineers.

Over de kwalificatiesessie, die De Vries veel lof opleverde, is hij niet helemaal tevreden. “Wij hebben gezamenlijk wel wat laten liggen”, geeft hij toe. “Ik denk dat er wat meer potentie was. Desalniettemin mogen we niet te hard voor onszelf zijn en was het wel een goed resultaat.”

Een droom voor De Vries

In gesprek met media, waaronder FORMULE 1, zegt De Vries dat hij een tevreden gevoel overhoudt aan de kwalificatie. “Je merkt ook dat men vindt dat ik een goede job heb gedaan, dat helpt dan ook wel. Ik ben een beetje teleurgesteld dat ik het in die laatste ronde verloor omdat ik een switch had aangeraakt waardoor mijn rembalans anderhalve procent naar achteren was gegaan. Dat zijn slordigheidsfoutjes die niet gebeuren als je even wat meer tijd had gehad.”

“Ik ben trots op die ronde in Q2, toen ik een 1:22.1 reed”, vervolgt De Vries. “Dat had bijna genoeg geweest voor Q3.” Die ronde wordt uiteindelijk afgepakt omdat hij de track limits overschrijdt, maar zijn eerste ronde is voldoende voor dat plekje in Q2.

Hoe dan ook gaat dit weekend een droom van De Vries in vervulling. Of dat naar meer smaakt? “Dat is niet aan mij. Ik ben dankbaar dat ik hier nu mag zijn. Ik heb natuurlijk ook medelijden met Alex, ik hoop dat hij gezond is en snel herstelt. Maar dit is natuurlijk wel een klein beetje een droom voor mij. Maar daar kan ik nu niet bij stilstaan”, besluit de Williams-invaller.