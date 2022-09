Nyck de Vries is er geen voorstander van om IndyCar-coureur een uitzondering te geven op de superlicentieregels. Het zou volgens De Vries voor een domino-effect zorgen en de Formule 1-ladder om zeep kunnen helpen: “Dat zou zonde en onnodig zijn.”

Red Bull hoopt op een uitzondering van de FIA voor Herta, die acht punten tekortkomt voor een superlicentie – een vereiste om in de Formule 1 te mogen rijden. Zij willen hem bij AlphaTauri als vervanger van Pierre Gasly, die dan vrij zou zijn om naar Alpine te gaan. Of Herta een uitzondering krijgt, is nog maar de vraag.

Nyck de Vries is geen voorstander van dat idee. “Wie ben ik om te oordelen over wat goed of fout is”, antwoordt De Vries desgevraagd. “Ik heb vertrouwen in het bestuursorgaan en ik denk dat regels er zijn om nageleefd te worden. Er zijn genoeg andere coureurs op de markt die de superlicentiepunten hebben, en de noodzaak is niet per se zo hoog om iemand dispensatie te gaan verlenen om een superlicentie.”

Lees ook: Red Bull ziet Herta als enige vervanger Gasly, anders gaat deal met Alpine niet door

“Bovendien,” vervolgt De Vries, “zal het naar mijn mening een verkeerd precedent scheppen en voorbeeld geven aan de Formule 3- en Formule 2-kampioenschappen. Ik denk dat het domino-effect veel groter zal zijn dan alleen het geven van een dispensatie.”

Vluchten naar VS

De Vries vreest dat er dan meer coureurs zullen aankloppen bij de FIA voor een bepaald verzoek. Daarnaast zou het nog een ander probleem kunnen veroorzaken. “Je zou kunnen stellen dat coureurs die van de Formule 4 naar de Formule 3 gaan, bijna zouden kunnen besluiten om naar de Verenigde Staten te vluchten omdat je in de Indy Lights twaalf auto’s op de grid hebt staan en het veel makkelijker is om punten te scoren.”

Lees ook: In beeld: Nyck de Vries samen met Sebastian Vettel in het groen van Aston Martin

“Dan kun je terugkomen en dan breng je gewoon bijna de ladder om zeep die we in jaren hebben opgebouwd en die nu zo mooi is”, voegt De Vries toe. Hij vergelijkt de ladder met die van de MotoGP, waar de Moto3- en Moto2-rijders een duidelijk pad volgen. “Het zou zonde en onnodig zijn als we ons systeem in gevaar zouden brengen”, besluit De Vries.

Foto: Motorsport Images