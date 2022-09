Na Williams in Barcelona en Mercedes in Paul Ricard stapt Nyck de Vries morgen in Monza in bij Aston Martin voor een vrije training. De Nederlander krijgt bij de groene formatie opnieuw een uur de tijd om zich te laten zien, vanmiddag stapte hij al even in en liep hij met Sebastian Vettel een rondje over het Autodromo Nazionale di Monza. Onze huisfotograaf Peter van Egmond was daar uiteraard bij, net als de crew van Netflix overigens.

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond

Foto: Peter van Egmond