Red Bull wil enkel IndyCar-coureur Colton Herta als mogelijke vervanger van Pierre Gasly, die dan op zijn beurt de overstap kan maken naar Alpine. Mocht Herta dus geen uitzondering op de superlicentie van de FIA krijgen, dan zal de deal met Alpine niet doorgaan.

Red Bull is al tot een principeakkoord gekomen met Alpine om Gasly te laten gaan, liet Red Bull-adviseur Helmut Marko weten, maar dan moet Herta wel in staat zijn om in de Formule 1 te racen. De 22-jarige Amerikaan beschikt over 32 van de 40 punten die nodig zijn om de superlicentie aan te vragen. Zonder die superlicentie kan een coureur niet in de Formule 1 racen.

Red Bull hoopt nu dat de FIA een uitzondering maakt, al kon dat ook rekenen op kritiek van teambazen en Formule 1-baas Stefano Domenicali. “Dat is een kwestie voor de FIA”, stelt teambaas Christian Horner. “We hebben opheldering nodig voor wat betreft de superlicentiepunten. Hopelijk komen die er snel aan, omdat dat een sleutelrol speelt in deze stoelendans.”

Bij Red Bull lijkt er niet gekeken te worden naar talent in het opleidingsteam, waar onder andere Liam Lawson, Ayumu Iwasa en Jüri Vips voor rijden, maar zijn alle ogen gericht op Herta. “Hij is een geweldig talent. Hij is een jonge Amerikaanse gozer die uitblinkt in de Verenigde Staten, het zal dus interessant zijn om te zien hoe hij in de Formule 1 presteert.”

“En,” vervolgt Horner, “natuurlijk groeit de Formule 1 in populariteit in de Verenigde Staten, om dan een succesvolle Amerikaanse coureur te hebben zou erg interessant kunnen zijn. Dat zou interessant kunnen zijn voor ons op de langere termijn.”

Aan de andere kant weet Horner ook dat AlphaTauri en Gasly eerder dit jaar tot een overeenkomst zijn gekomen voor 2023. “We hebben contracten met onze huidige coureurs, maar AlphaTauri heeft ook veel talent voortgebracht, of het nou Sebastian (Vettel, red.), Max (Verstappen, red.) of Daniel (Ricciardo, red.) is.”

Of er dan een alternatief is voor Herta? “Pierre doet een goede job bij AlphaTauri. Ik denk dus niet dat er een wens is om te veranderen als er geen interessante optie beschikbaar was”, maakt Horner duidelijk dat het Herta of niets is.

