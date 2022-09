Er is een deal waardoor IndyCar-coureur Colton Herta volgend jaar voor AlphaTauri kan rijden, onthult Red Bull-adviseur Helmut Marko. Hij plaatst wel meteen de kanttekening dat hij op een uitzondering van de FIA moet hopen voor wat betreft de benodigde superlicentie.

De stoelendans in de Formule 1 gaat onverminderd door. Door de overstap van Oscar Piastri van Alpine naar McLaren heeft Alpine een vrij zitje voor 2023. AlphaTauri-coureur Pierre Gasly, die dit jaar nog een contract voor 2023 tekende bij het team, zou op poleposition staan om dat zitje bij Alpine te krijgen.

Dat zou weer zorgen voor een stoeltje bij AlphaTauri, al heeft Red Bull nog niet haar ogen gericht op een van haar talenten uit het opleidingsteam. Liever zien zij IndyCar-coureur Colton Herta instappen als teamgenoot van Yuki Tsunoda.

Red Bull-adviseur onthult dat er al een deal klaarligt met Herta, al is daar nog wel het nodige werk voor nodig. Herta beschikt namelijk over 32 van de 40 punten die nodig zijn om in aanmerking te komen voor een superlicentie. Zonder die superlicentie mag de 22-jarige Amerikaan niet deelnemen aan de Formule 1.

Het hangt nu dus af van de FIA, dat dan een uitzondering zou moeten geven op de regel. Mocht het zover komen – wat nog maar de vraag is omdat het plan op weerstand is gestuit van teambazen en Formule 1-baas Stefano Domenicali, dan is de coureursruil zo gebeurd, stelt Marko.

“Verbazingwekkend genoeg zijn alle betrokken partijen en teams tot een overeenkomst gekomen”, zegt Marko tegen SpeedCity Broadcasting. “Allereerst moeten we een definitief antwoord van de FIA afwachten.” Volgens de Oostenrijker zou dat al in Monza kunnen gebeuren. Of de twee deals los van elkaar staan? “Nee. Als de deal lukt, dan gebeurt dat in Monza, ook voor Pierre natuurlijk.”

