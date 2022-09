Formule 1-baas Stefano Domenicali vindt niet dat er een uitzondering op de superlicentieregels gemaakt moet worden voor IndyCar-coureur Colton Herta.

Herta wordt genoemd als een van de mogelijke vervangers van Pierre Gasly bij AlphaTauri, nu de Fransman op weg lijkt naar Alpine. Zo’n overstap van de IndyCar naar de Formule 1 is echter niet vanzelfsprekend. Herta moet voldoen aan het aantal punten voor de superlicentie, benodigd om in de Formule 1 te rijden, maar heeft er slechts 32 van de vereiste 40.

Om zo’n overstap dan toch mogelijk te maken, zou de FIA kijken naar een uitzondering voor de 22-jarige Amerikaan. Dat stuitte op kritiek van meerdere teambazen, die vinden dat de regels omtrent de superlicentie gerespecteerd moeten worden.

Ook Formule 1-baas Stefano Domenicali zit niet te wachten op een uitzondering voor Herta. “De sport moet de regels respecteren”, zegt Domenicali tegen Motorsport.com. “Natuurlijk zijn Amerikaanse coureurs belangrijk, net als andere coureurs. Als hij in aanmerking komt voor de Formule 1 omdat hij genoeg punten heeft, dan is dat fantastisch nieuws.”

“Maar we hebben een ladder te volgen en een protocol te respecteren, dat is de situatie zoals die is”, vervolgt Domenicali. “Dat is ook wat juist is.”

Een andere oplossing zou het verhogen van het aantal superlicentiepunten dat coureurs in IndyCar verdienen. Maar het is volgens Domenicali ‘niet juist’ om dat nu achteraf aan te passen. “We moeten gewoon de regels toepassen”, stelt de Italiaan. “En als er iets besproken moet worden, dan hebben we daar ook een forum voor waar iedereen ideeën kan inbrengen. Maar vandaag moeten we de regels respecteren, dat is mijn mening”, aldus de Formule 1-baas.