Zijn prestatie op de zaterdag in Monza heeft Nyck de Vries lof opgeleverd van ervaren rotten Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Laatstgenoemde vindt zelfs dat de 27-jarige Nederlander een fulltime zitje in de Formule 1 verdient.

De Vries kreeg zaterdagochtend de oproep van Williams om in te stappen als vervanger van Alexander Albon, die vanwege een blindedarmontsteking niet in actie kon komen. Na slechts één vrije training in die Williams moest hij al aan de slag in de kwalificatie, waar hij de meer ervaren teamgenoot Nicholas Latifi versloeg. De Vries start als achtste na een enerverende dag en hij krijgt dan ook de nodige lof.

Fernando Alonso was onder de indruk van De Vries. “Het is natuurlijk lastig om op snelheid te komen als je in de auto stapt en slechts één vrije training hebt”, zegt Alonso. “Het was dus een erg goede dag voor hem. Hopelijk heeft hij ook een goede race.”

Dat De Vries vrijdag al wat ervaring op kon doen bij Aston Martin, waar hij instapte voor een rookietest, heeft volgens Alonso wel geholpen. “Die eerste vrije training heeft geholpen, hij heeft nu een klein beetje meer ervaring. Maar hij doet het goed en hopelijk kunnen we in de race vechten met elkaar, maar niet te veel”, grapt de Spanjaard. “Het wordt leuk.”

De Vries is nog altijd verbonden aan Mercedes, waar hij de afgelopen jaren voor in de Formule E reed en actief is als reservecoureur in de Formule 1. Bij Mercedes kan De Vries rekenen op steun van Lewis Hamilton. “Ik heb zijn kwalificatie niet gezien maar Nyck is een zeer getalenteerde coureur”, aldus Hamilton. “Ik ken hem al sinds hij nog heel jong was, toen ik bij McLaren reed probeerde mijn vader hem naar de Formule 1 te helpen.”

“Hij is een zeer gewaardeerd lid van ons team, hij werkt vaak in de simulator”, voegt Hamilton toe. “Hij is altijd superpositief en stuurt mij vaak e-mails. Ik was blij om te horen dat hij de kans kreeg om hier te rijden. Hij verdient een plek hier. Ik hoop dat hij dus een goede dag heeft gehad”, besluit de Brit.