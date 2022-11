In zijn traditionele eindrapport voor FORMULE 1 Magazine maakt Tom Coronel weer op typisch uitgesproken, duidelijke en originele wijze de balans op. Charles Leclerc eindigde in de Flop 5 van Coronel. Vanwege een aantal dure fouten, maar toch ook vooral omdat het een te lieve jongen is.

“Leclerc is me tegengevallen omdat hij in het begin van het jaar heel goed ging, iedereen toen riep: ‘hij is kampioenskandidaat’, maar ik ben persoonlijk altijd meer fan geweest van zijn teamgenoot Carlos Sainz, die veel pech heeft gehad”, vertelt Coronel.

“Mensen doen alsof Sainz tweede piloot is bij Ferrari, maar kijk naar de puntentelling: Sainz zat er in 2021 dik voor. Leclerc krijgt voor mij te veel credits ten opzichte van Sainz. Ja, hij deed in het begin mee om de wereldtitel, maar op het eind moet je toch constateren dat hij er niet helemaal bij zit”, vindt Coronel.

De Nederlandse coureur wijst daarbij vooral naar de fouten die Leclerc heeft gemaakt dit jaar. “Zoals de spin op Imola en crash in Frankrijk.” Maak je dat soort fouten, vindt Coronel, ‘dan ben je dus niet WK-waardig’.

Kwalificatiegozer

“Leclerc kan loeihard rijden, dat klopt”, erkent de Viaplay Formule 1-analist, “maar dat maakt hem een kwalificatiegozer voor mij, geen goede racer. Bij Max Verstappen is dat andersom. Natuurlijk, Max kan ook goed kwalificeren, maar Leclerc blinkt daar écht in uit. Zondags maakt hij te veel fouten en gaat ook niet goed met de banden om. In Imola en Paul Ricard kwam dat ook omdat hij door Max werd opgejaagd.”

Lees ook: Leclerc roept op tot rust binnen Ferrari na geruchten over Binotto

Wat Coronel verder is opgevallen, is dat het echte gif lijkt te ontbreken bij de Monegask. “In Barcelona en Bakoe viel hij uit met motorpech. Dan komt er zo’n ‘het team bla, bla, bla’-reactie waar ik weinig mee kan, waaraan je ziet dat de spirit niet klopt. Want waar is de emotie? Je moet je helm dan door de pitbox slingeren en de motorman een kopstoot geven!”

“Leclerc”, besluit Coronel, “is daar veel te netjes voor. Hij is een ideale schoonzoon, een labrador.”

In de FORMULE 1-special ‘Het jaar van Max’ lees je het volledige eindrapport van Tom Coronel, met een aantal verrassende namen in de Top 5 en Flop 5! ‘Het jaar van Max’ is nu in de winkel te koop of hieronder online te bestellen – met gratis verzending binnen Nederland!