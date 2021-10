De ‘vele kleine fouten’ die Lewis Hamilton dit seizoen heeft gemaakt laten volgens oud-Formule 1-coureur David Coulthard zien dat de zevenvoudig wereldkampioen ‘onder druk staat’. Hij vindt het bovendien merkwaardig dat hij weinig grote fouten maakt: “Het zijn veel kleine incidenten.”

De titelstrijd is ongekend spannend: sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië is het verschil tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen nooit groter geworden dan acht punten. Ook nu bedraagt het verschil met zes races te gaan slechts zes punten in het voordeel van de Nederlander. De twee titelrivalen hebben dit seizoen al genoeg meegemaakt, al heeft Verstappen zelf al aangegeven dat hij geen druk voelt nu hij voor zijn eerste wereldtitel strijdt. Ook Lewis Hamilton, die voor zijn achtste gaat, zegt dat, maar volgens oud-Formule 1-coureur David Coulthard laten de fouten van Hamilton zien dat hij onder druk staat.

“Het heeft een merkwaardig aantal kleine incidenten gehad en hij komt ermee weg”, zegt Coulthard tegen Channel 4. “Of het nou het bezoeken van de grindbak in Imola, waar hij de bandenstapel raakte maar wel in staat was om terug de baan op te gaan, of de pitmuur in Rusland, waar hij minimale schade opliep, was.”

“Dat is het merkwaardige: je ziet hem niet vaak echt grote fouten maken”, vervolgt Coulthard. “Het zijn veel kleine incidenten, maar ze laten wel zien dat hij onder druk staat.” Oud-Formule 1-coureur Mark Webber is het eens met Coulthard. “Lewis zit in dit fenomenale gevecht met Max”, zegt Webber. “Hij ging rechtdoor bij de herstart in Bakoe en in Boedapest verscheen hij als enige op de grid met intermediates terwijl de rest naar slicks ging”, voegt de Australiër als voorbeelden toe. “Dat was niet des Lewis, zoals hij sommige van die fouten maakte.”