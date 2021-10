Mercedes-trackside engineering director Andrew Shovlin noemt het ‘geruststellend’ dat het team de afgelopen races weer de snelheid leek te hebben om Red Bull te verslaan. Volgens Shovlin is de auto in staat om kampioenschappen te winnen, iets waar ze de komende zes races nog hard voor zullen vechten.

Voor de zomerstop leek Mercedes terrein te verliezen ten opzichte van haar grote concurrent Red Bull. Zes van de eerste elf races werden gewonnen door Red Bull terwijl Mercedes het met vier zeges moest doen. Direct na de zomerstop, in de Grand Prix van België en Nederland, zette Red Bull de goede reeks voort maar in de afgelopen drie races oogde het team minder sterk en moest het de zege in Monza aan McLaren-coureur Daniel Ricciardo laten, terwijl de Grands Prix van Rusland en Turkije gewonnen werden door Mercedes. Met nog zes races te gaan ligt het allemaal nog open, al zijn ze bij Mercedes opgelucht dat ze weer in vorm lijken te zijn.

“We hebben opnieuw een goede vorm op een droge baan”, zegt trackside engineering director Andrew Shovlin. “We hebben een goede pace laten zien op een natte baan en het ziet eruit als een auto die kampioenschappen kan winnen. Aan het begin van dit jaar namen we besluiten over de ontwikkeling, we probeerden de twee jaren te balanceren. Een van onze zorgen was of we aan het einde van dit jaar nog wel in staat zouden zijn om de auto op poleposition te zetten en de eerste startrij te kunnen opeisen om een race te controleren.”

Lees ook: Wolff sluit nieuwe motorwissel voor Hamilton niet uit

“Het is zeer geruststellend dat we, nu we de laatste zes races tegemoet gaan, hebben laten zien dat we een pakket hebben dat Red Bull op zaterdag in de kwalificatie en op zondag in de race kan verslaan”, aldus Shovlin.

Foto: BSR Agency