Het is niet ondenkbaar dat Lewis Hamilton in één van de zes resterende races van het Formule 1-seizoen opnieuw een krachtbron zal moeten wisselen. Dat zou de Mercedes-coureur een nieuwe gridstraf opleveren.

Mercedes besloot in Turkije om Hamilton een nieuwe verbrandingsmotor (ICE) te geven. Dat leverde hem een gridstraf van tien plaatsen op, waardoor hij poleposition verloor en de race vanaf de elfde plaats moest starten. De Engelsman wist de schade op Istanbul Park te beperken door als vijfde te finishen, maar zag titelrivaal Max Verstappen tweede worden.

Volgens teambaas Toto Wolff was het onvermijdelijk dat Hamilton in Turkije een nieuwe verbrandingsmotor kreeg. ”We moesten het doen”, zei de Oostenrijker tegen Sky Sports F1. “De data van de ICE zag er niet veelbelovend uit en een uitvalbeurt zou een regelrechte doodsteek zijn voor het kampioenschap. We hebben in de loop van het seizoen gezien dat we een aantal kleine problemen hadden. We waren er niet helemaal zeker waar die vandaan kwamen en hoeveel vermogen ze potentieel zouden kunnen kosten. Dus hebben we liever een nieuwe motor in de pool, één waarvan we begrijpen dat die mogelijk langer mee kan.”

Wolff verklaarde dat er voor de wissel wat “ongewone geluiden” uit de motor van Hamilton te horen waren en zei daarover dat het team “aan het analyseren is hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.” De eerste resultaten van die analyse zijn bemoedigend. “Ik denk dat we nu veel beter begrijpen waar de oorzaak ligt. Het is iets wat van tijd tot tijd kan gebeuren als er problemen zijn met het materiaal. Het zijn dingen waar je rekening mee moeten houden”, aldus Wolff.

Wie denkt dat de motorperikelen bij Mercedes nu voorbij zijn en Hamilton zich in de laatste zes races van het seizoen geen zorgen meer hoeft te maken, komt echter bedrogen uit. Wolff liet weten dat het zeker niet is uitgesloten dat er nog een motorwissel en dus gridstraf volgt. “Het [onderdeel] zou het tot aan het einde van het seizoen moeten kunnen uithouden, maar er kan ook een moment komen waarop we zeggen dat het de moeite waard is om een nieuwe te nemen omdat deze nog steeds gevaar loopt.”