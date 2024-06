David Coulthard is in het eerste weekend van augustus op het TT Circuit in Assen de grote publiekstrekker bij The Racing Day, Europa’s grootste auto- en motorsportevenement. De voormalige Formule 1-coureur zal er namens Red Bull een demonstratie geven. In welke auto hij dat gaat doen is nog niet bekend.

Met dertien Grands Prix-zeges is Coulthard, de huidige analist van Viaplay, nog steeds een grote meneer in de Formule 1. De Schot verzorgt namens zijn oude werkgever Red Bull wereldwijd demonstraties. In het weekend van 2 t/m 4 augustus vertoont hij zijn kunsten op het circuit in Assen.

Coulthards demonstratie is onderdeel van een (gratis) driedaagse, waarin auto- en motorsport centraal staan. Een formule die zijn kracht heeft bewezen. Vorig jaar trok het evenement 90.000 bezoekers, ditmaal staat de 25e editie ervan op het programma. Naast de F1-demonstratie komen er liefst zeven raceklassen aan de start, zoals de BOSS GP en Porsche Carrera Cup Benelux. Ook zijn er races in diverse motorklassen.