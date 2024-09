Voormalig Williams-coureur David Coulthard neemt de keuze van Williams voor rookie Franco Colapinto onder de loep. De Argentijnse coureur is de vervanger van Logan Sargeant bij het Britse team, nadat Williams de Amerikaan door aanhoudende slechte prestaties de laan heeft uitgestuurd. Volgens Coulthard stond het gelijk al vast dat Williams vervolgens naar zijn eigen kweekvijver zou kijken.

Het Williams-team besloot na de Grand Prix van Nederland dat Logan Sargeant niet meer hoefde terug te keren, en zette in Monza Williams Driver Academy-coureur Franco Colapinto achter het stuur van de FW46. Vooral Mick Schumacher was teleurgesteld met het besluit van de Britse renstal, omdat de Duitser sinds zijn ontslag bij Haas probeert om weer in de Formule 1 terug te keren.

Voormalig Williams-coureur David Coulthard denkt echter niet dat Schumacher ooit een serieuze optie was voor Williams. “Het vinden van een coureur die je kent, waar je wat gegevens over hebt en die op dit moment beschikbaar is, zou er altijd toe leiden dat ze naar de Williams Driver Academy zouden kijken”, legt Coulthard uit, tegenover Channel 4.

‘Iedereen behalve Sargeant’

Als Williams toch had besloten om voor Schumacher te gaan, dan had de Duitser volgens Coulthard ook wel “de knop omgezet en geleverd”. Helaas voor de voormalig Haas-coureur denkt Williams hoogstwaarschijnlijk liever aan de toekomst met de keuze voor Colapinto. De onervarenheid van de Argentijn maakte daarbij niet zoveel uit voor de Britse renstal. “Was het een geval wie dan ook, als Sargeant maar vervangen wordt?”, was de vraag aan Coulthard, waarop de Schot bevestigend antwoordde. “Helaas voor Logan denk ik dat dat wel zo’n beetje het geval was.”

