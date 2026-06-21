Voormalig Red Bull-coureur David Coulthard heeft gereageerd op de strijd van McLaren-CEO Zak Brown tegen zusterteams in de Formule 1. De Amerikaan uitte al meermaals zijn kritiek op zogenoemde ‘A/B-teams’ in de koningsklasse, en schreef zelfs een brief aan FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem met de oproep om een einde te maken aan afhankelijke renstallen. Volgens Coulthard moet echter niet vergeten worden wat Red Bull voor haar zusterteam heeft gedaan: “Een kleine middenmoter is zo uitgegroeid tot een serieuze top tien-ploeg”.

Zak Brown zette afgelopen mei zijn strijd tegen zusterteams in de Formule 1 voort met een brief aan FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. De Amerikaanse CEO riep zo op om een einde te maken aan zogenoemde ‘A/B-teams’ in de koningsklasse. Ook Red Bull en zusterteam Racing Bulls werden aangehaald door Brown. Voormalig Red Bull-coureur David Coulthard reageert op de plannen van de McLaren-CEO.

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In de Up to Speed-podcast kreeg Coulthard de vraag of Racing Bulls wel onafhankelijk van Red Bull door kan gaan. “Ja, nou, kijk, dat zijn zeker het soort opmerkingen die we in het openbaar van Zak Brown bij McLaren hebben gehoord”, steekt de Schot van wal. “Ik denk dat Toto (Wolff, red.) ook heeft gesproken over onafhankelijkheid en het belang dat teams onafhankelijk zijn. Er is duidelijk een soort momentum aan het ontstaan in die richting.”

Red Bulls investering

Volgens Coulthard is het ook belangrijk om niet te vergeten dat de samenwerking met Red Bull Racing Bulls ook veel goeds heeft gebracht. In 2005 kocht Red Bull het worstelende Minardi. Het team gaat tegenwoordig als Racing Bulls door het leven gaat en doet regelmatig mee om de punten. “Red Bull heeft ervoor gezorgd dat een kleine middenmoter is uitgegroeid tot een serieuze top-10-ploeg”, aldus Coulthard. “Dat waren ze helemaal niet toen Red Bull een aandeel in het team nam.”

Mocht Red Bull de komende jaren toch Racing Bulls moeten verkopen, dan zal dat de renstal geen windeieren leggen. “Als je echt naar het grotere geheel kijkt, heeft Red Bull goed geïnvesteerd. Mochten ze ooit moeten verkopen, dan zullen ze – dankzij het werk dat de Formule 1, Liberty en alle anderen hebben verricht – een aanzienlijk rendement op hun investering behalen,” voegt Coulthard eraan toe. “Teams zijn in waarde gestegen van het bedrag waarvoor Williams ooit werd verkocht – minder dan 200 miljoen dollar – naar waarschijnlijk 3 miljard dollar nu.”

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