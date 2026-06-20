In de rubriek ‘Lezer op pole’ komt in iedere editie van FORMULE 1 Magazine een abonnee uitgebreid aan het woord over zijn passie voor Formule 1. Dit keer: Joop van Jaarsveld uit Breda, abonnee sinds 1994 en werkzaam als ZZP’er in de rioolwaterzuivering branche. “Toen Max in 2016 zijn eerste F1-zege boekte, zaten mijn zoon en ik samen te kijken.”

Joop van Jaarsveld tijdens de Grand Prix van Singapore in 2022

– Hoe ben je de Formule 1 gaan volgen?

“In 1971, toen Niki Lauda in de Formule 1 begon. Ik was veertien en dat vond ik meteen interessant. Hij was heel direct en wist precies wat hij wilde. Lauda was geen roekeloze rijder, maar hij dacht na over de gevaren. Hij was echt een racer naar mijn hart: altijd scherp.”

– Wat is jouw indrukwekkendste Formule 1-moment?

“De laatste ronde in Dijon in 1979 tussen René Arnoux en Gilles Villeneuve, die vond ik echt prachtig. Het ging destijds om de tweede en derde plaats, want Jabouille was met zijn Renault al lang weg. Die ronde was uniek, ze respecteerden elkaar. De strijd tussen die twee, dát is voor mij racen.”

– Wat is je favoriete rubriek?

“Techniek en de persoonlijke interviews. Ik vind een portret van iemand altijd leuk, ook al zijn het onbekenden van mij. Dan zie je toch hoeveel passie en beleving er in de sport zit. Maar techniek lees ik altijd als eerste.”

– Waarom was je fan van Jody Scheckter?

“Hij ging voor Wolf rijden en won meteen de eerste race in 1977. Scheckter was een rustige rijder, een underdog. Ik vind het mooi als je als underdog opeens eruit springt. Dat zie ik nu ook bij Kimi Antonelli en

eerder bij Max Verstappen: zij springen boven al die bekende namen uit. Ze zijn anders dan de rest.”

– Van welke coureur had je wel de teamgenoot willen zijn?

“Niki Lauda. Hij was altijd intelligent, rustig en wist waar hij het over had. Ik had hem willen vragen hoe zijn Formule 1-carrière bij Ferrari en McLaren was, hoe hij na een paar jaar terugkwam en weer wereldkampioen werd, maar ook over wie hij was naast het racen.”

– Hoe heb jij de liefde voor de sport doorgegeven?

“Ik ging vroeger altijd met mijn zoon naar races en hij heeft er ook passie voor. We kijken ook wel thuis samen naar races. Toen Max Verstappen in 2016 zijn eerste Formule 1-overwinning in Spanje pakte, zaten we samen te kijken. Mijn kleinkinderen vinden het ook geweldig, dus opa geeft het een beetje door.”

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– Wat is de leukste herinnering die je hebt met je zoon?

“Toen we samen naar Monza zijn geweest. Samen vier dagen onderweg met de auto, samen op de camping. Dat vonden we super. We stonden vanuit de camping bijna gelijk op het circuit. En wat nog leuker was, was dat je na de race met je fiets het circuit op kon. Dat klinkt misschien heel gek, maar dat vond ik wel het mooiste.”

– Wat zou je nog met je zoon willen doen?

“Gezamenlijk een keer door de paddock lopen. Vroeger liepen wij altijd in de paddock tijdens de races, want dat kostte niks in Zandvoort. Tegenwoordig is zo’n kaartje per dag heel duur, maar dat zou ik nog eens willen doen met mijn zoon: samen op die manier naar een Grand Prix gaan.”

– Wat is het mooiste circuit?

“Voor het echte racegevoel moet je bij Eau Rouge staan op SpaFrancorchamps. Daar zie je pas echt de snelheid. Je voelt dan de druk van de wind en je wordt opzij geduwd als ze voorbijkomen. Maar als je naar een circuit wilt voor de passie, voor de Italiaanse beleving, dan moet je in Monza zijn. Ik ga vaker naar Monza dan naar andere Grands Prix.”

– Bij welk team zou je achter de schermen een keer mee willen kijken?

“Ferrari. Het klinkt gek, maar tegenwoordig gaat alles fout bij Ferrari. Vroeger was het intern echt een soort spaghetti: het was allemaal wild doen. Nu is het rustiger geworden. Ik zou vooral willen zien hoe het er achter de schermen echt aan toe gaat.”

– Welke coureur wordt onderschat?

“Carlos Sainz. Ik vind hem goed. Naast Max Verstappen in Toro Rosso reed hij niet zo slecht in vergelijking met de coureurs die daarna kwamen. Hij was eigenlijk de enige teamgenoot die dicht bij Max zat. Hij heeft twee keer op het podium gestaan met Williams vorig jaar, dat had niemand verwacht. Hij rijdt in een slechtere auto en kan toch aardig meekomen.”

– Welke rijdersduo is het sterkst?

“Ik denk van McLaren of Mercedes. Je kunt het niet helemaal vergelijken, want Mercedes kon vorig jaar doorontwikkelen en Red Bull en McLaren door de intense strijd in het kampioenschap niet. Beide teams hebben één waaghalsje en één steady rijder. Bij Red Bull vind ik dat ook niet slecht; Verstappen met ervaring en Isack Hadjar ernaast. Het mooiste rijdersduo vind ik een duo met de combinatie van jong en oud.”

– Wie wordt er wereldkampioen dit jaar?

“Wat ik wil, is iets anders dan wie het wordt. Ik zou het liefst zien dat Antonelli het wordt. Kimi is een jong talent dat eruit springt en dingen anders doet dan anderen. Wie het echt wordt, vind ik lastig, maar ik denk Charles Leclerc of George Russell. Ik hoop in dat geval dan dat Leclerc kampioen wordt, maar ik ben bang dat Russell gaat worden als Mercedes op dit niveau blijft.”

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