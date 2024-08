Een feestje voor de autosportliefhebber in het algemeen en de Formule 1-liefhebber in het bijzonder: dat is de Racing Day in Assen ook dit jaar. Het is inmiddels een evenement dat niet meer weg te denken is, met in dit jubileumjaar – editie nummer 25 – de RB7 van Red Bull als publiekstrekker. Achter het stuur: David Coulthard, zelf ook nog steeds populair.

Hij is weliswaar geen Max Verstappen, maar aan populariteit van Coulthard in Assen geen gebrek. De voormalig Formule 1-coureur uit Schotland geeft dit weekend meermaals de RB7 de sporen tijdens demonstratieruns. Dat kan rekenen op veel belangstelling tijdens de jaarlijkse Racing Day op het TT Circuit.

“Het is altijd mooi om demonstraties te doen, de sport dicht bij de mensen te brengen. En ja, dat klinkt cliché, dat weet ik. Maar het is wel écht zo. Je ziet het in Assen, in de stad en op het circuit”, aldus Coulthard tussen enkele optredens door. “Dat Nederland autosportgek is, weet iedereen. De invloed van Max Verstappen is zichtbaar, het is prachtig. Maar de mensen zijn ook echte liefhebbers hier.”

Het publiek vergaapt zich aan de RB7, een auto die tot de verbeelding spreekt. Coulthard reed er zelf nooit wedstrijden in. “Maar een fijne auto is het zeker”, aldus de Schot. De RB7 stamt uit 2011, het jaar waarin Sebastian Vettel en Mark Webber actief waren voor de renstal. De Duitser werd dat jaar voor de tweede keer wereldkampioen.

“Het is natuurlijk heel anders inmiddels, ook dan in mijn tijd als coureur”, weet Coulthard. “Maar demo’s geven, dat blijft leuk.” Het competitieve element ontbreekt, maar dat deert hem niet. Lachend: “Die tijd is geweest. Ik wil met een showrun de mensen vermaken, ze deelgenoot te maken van het rijplezier in zo’n auto. Dat is altijd mooi, van Sarajevo tot Assen; er zijn overal F1-fans. En die snap ik. Want ik mag dan wel in deze auto’s rijden, maar uiteindelijk ben ik zelf natuurlijk ook een liefhebber.”

