Isack Hadjar wordt steeds vaker genoemd als de kandidaat om in 2026 naast Max Verstappen bij Red Bull te rijden. De Racing Bulls-coureur wordt gezien als de logische opvolger van Yuki Tsunoda. Toch waarschuwt David Coulthard dat er meer komt kijken bij een overstap van Racing Bulls naar Red bull dan alleen het behalen van goede resultaten bij het zusterteam.

Isack Hadjar heeft dit seizoen indruk gemaakt met zijn sterke resultaten. De jonge Fransman wordt gezien als een van de belangrijkste talenten binnen het Red Bull-programma. Gevraagd of hij er klaar voor zou zijn om het op te nemen tegen Verstappen, antwoordt Hadjar vastberaden: “Ik wil mezelf testen en zien hoe goed ik nou werkelijk ben. Dat is mijn drijfveer, het vechten tegen de beste in de wereld”, vertelt hij tegenover Channel 4. “Dus je zegt dat ik straks naast de beste coureur ter wereld mag rijden, in dezelfde auto? Precies dát is wat mij motiveert.”

Hoewel zijn prestaties indruk maken, waarschuwt David Coulthard dat Red Bull niet zomaar elk talent een plek geeft, en dat succes bij Racing Bulls niet automatisch betekent dat je bij Red Bull ook kunt presteren zodra je de spotlight, verwachtingen én druk voelt. “Hij doet in ieder geval alles goed om zijn eerste kans in de Formule 1 te grijpen en op te vallen”, zegt Coulthard tegenover PlanetF1. “Maar veel coureurs doen het goed zolang ze vrijheid hebben en minder druk voelen. Zodra de verwachtingen en druk toenemen, weet je niet per se of iemand dat aankan.”

