Verschillende personen uit de Formule 1 hebben vol begrip gereageerd op de keuze om de Grand Prix van Emilia-Romagna te annuleren. Op social media zijn de coureurs, teams en teambazen eensgezind: de veiligheid komt op de eerste plaats.

“Het is een tragedie, wat er gebeurd is in Imola en Emilia-Romagna, de stad en regio waarin ik ben opgegroeid”, reflecteert Formule 1-baas Stefano Domenicali. “Ik wil mijn dank uitspreken – en mijn bewondering – voor de hulpverleners die onvermoeid doorwerken om iedereen te helpen die hulp nodig heeft. Ze zijn helden en heel Italië is trots op hen. Dit is de juiste keuze voor iedereen in de omgeving en in de F1 familie. We moeten veiligheid garanderen en ervoor zorgen dat we niet een extra last zijn voor de lokale regering terwijl zij deze afschuwelijke situatie proberen op te lossen.”

Coureurs spreken steun uit

Domenicali kan op veel bijval rekenen vanuit de Formule 1. De teams geven aan het eens te zijn met de beslissing en ook de coureurs erkennen dat dit de enige logische oplossing is. “Veiligheid en hulp voor de mensen die het echt nodig hebben is het allerbelangrijkste”, verklaart Max Verstappen tegen De Telegraaf. “Daar moet de zorg eerst naartoe. Het lijkt mij dus niet meer dan logisch dat we op dit soort momenten niet gaan racen.”

“Ik hou van racen, maar de veiligheid van iedereen is veel belangrijker”, zegt Lando Norris op Twitter. “Sorry voor alle fans, we zullen terugkeren naar Imola, blijf veilig!” Ook George Russell onderschrijft de reactie van Norris. “Het spijt me voor de fans dat de race dit weekend niet doorgaat maar de veiligheid van alle betrokkenen moet altijd op de eerste plaats komen. Ik wens het beste voor iedereen in de Emilia-Romagna regio en de omliggende gebieden die getroffen zijn door deze overstroming.”

Race weekend in Imola is unfortunately canceled but way more important now: really hope all the people who live in the Emilia-Romagna region stay safe in the next few days !! — Nico Hülkenberg (@HulkHulkenberg) May 17, 2023

“Natuurlijk vind ik het jammer dat ik niet kan racen voor de Italiaanse fans dit weekend”, erkent Esteban Ocon. “Maar het allerbelangrijkste is de veiligheid van de mensen op locatie en de hulpverleners die onverschrokken samenwerken met degenen die hulp nodig hebben.”

“Ik denk dat we allemaal kunnen begrijpen dat de veiligheid nu prioriteit heeft”, voegt Lewis Hamilton toe. “Ik hoop dat iedereen veilig is en voor elkaar zorgt. Ik kan niet wachten om iedereen weer te zien bij de volgende race.”

AlphaTauri roept op tot steun

Haas-teambaas Guenther Steiner geeft aan ook achter de keuze te staan. “Veel van ons personeel heeft zelf kunnen zien wat voor impact dit heeft op de mensen in de regio. Wij steunen het besluit van de FIA en de Formule 1 volledig.”

AlphaTauri spreekt uiteraard ook steun uit voor het besluit, en gaat nog een stapje verder dan dat. De thuisbasis van het team staat in Faenza, midden in de getroffen regio. Daarom roept het team ook iedereen op die wat kan missen om te doneren aan de getroffenen.

unfortunately, our town of Faenza has once again experienced significant rainfall and subsequent flooding



if anyone wishes to help those affected, you can do so by following the instructions below pic.twitter.com/rdXt4lQVHZ — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) May 17, 2023

