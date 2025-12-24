Het is inmiddels een jaarlijkse traditie in de Formule 1: Secret Santa. De coureurs geven elkaar – anoniem – een kerstcadeau voorafgaand aan het einde van het seizoen. Terwijl sommige coureurs een passend cadeau voor hun collega kopen – zo krijgt Pierre Gasly een heel pakket aan spullen voor padel – zien andere hun kans schoon om hun medecoureurs op de hak te nemen.

Zo krijgt Fernando Alonso een wandelstok cadeau in de nieuwste video op het officiële YouTube-kanaal van de Formule 1. De Spanjaard is met zijn 44 jaar momenteel de oudste coureur van de grid. George Russell krijgt een foto van de gewaagde inhaalactie van Charles Lerclerc op de Brit tijdens de Dutch GP in Zandvoort. De Brit weet daardoor wel meteen wie van zijn collega’s zijn ‘Secret Santa’ was.

LEES OOK: ‘Voormalig Mercedes-medewerker lekte truc 2026-motor aan rivaliserende teams’

Bekijk de hele video hier:

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)