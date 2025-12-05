Lewis Hamilton heeft traditiegetrouw zijn collega’s mee uit eten genomen tijdens het laatste Grand Prix-weekend van het jaar in Abu Dhabi. Ieder jaar komen (bijna) alle Formule 1-coureurs van de huidige grid bij elkaar om nog samen te eten voordat het seizoen erop zit. Ook Max Verstappen en zijn beide McLaren-titelrivalen, Lando Norris en Oscar Piastri, waren erbij.

Veel van de aanwezige coureurs deelden na afloop de gezamenlijke groepsfoto op hun sociale media. Opvallende afwezigen waren Fernando Alonso, Lance Stroll en Nico Hülkenberg. Voor de McLaren-coureurs mocht dat de pret in ieder geval niet drukken. Zo schreef Lando Norris onder zijn post van de foto: “Tradities (er werd geen eten gegooid tijdens dit diner)”, terwijl Oscar Piastri de draak stak met dat de foto op de sociale mediakanalen van bijna iedere coureur te zien was: “Voor het geval je de andere negentien (coureurs, red.) niet volgt”.

Dankbaar

Lewis Hamilton spreekt vooral zijn dankbaarheid uit dat hij met deze coureurs op de grid mag staan. “Wij zijn de enige mensen in de wereld die doen wat we doen en daar boffen wij enorm mee”, steekt de Brit van wal op zijn eigen Instagram-kanaal. “Ik ben enorm dankbaar voor deze groep coureurs en dat ik het voorrecht heb om tegen ze te racen. Ook al zijn we rivalen, er is niks anders dan respect en ik ben er trots op dat ik ze mijn vrienden mag noemen. We hopen dat we jullie nog een laatste geweldige race mogen geven dit seizoen.”

Bekijk de groepsfoto hieronder:



(Foto: F1)

