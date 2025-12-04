Wie wordt in Abu Dhabi de wereldkampioen van 2025? Dat is tijdens het aankomende raceweekend de grote vraag, nu dat Max Verstappen nog maar twaalf WK-punten achterstaat op Lando Norris. De driestrijd tussen Norris, Verstappen en Oscar Piastri is ook op de donderdag voorafgaand aan het Grand Prix-weekend een geliefd onderwerp van gesprek. Charles Leclerc, Isack Hadjar, George Russell en Carlos Sainz onthullen alvast wie volgens hen de meest waarschijnlijke wereldkampioen is.

Nog maar een paar dagen en dan is de wereldkampioen van 2025 bekend. Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri maken voorafgaand aan de GP Abu Dhabi alle drie nog kans om de wereldbeker mee naar huis te nemen. Slechts zestien punten scheiden de gehele top-drie. Ook de collega’s van de titelkandidaten houden alle ontwikkelingen rondom de titelstrijd in de gaten, en doen alvast hun voorspellingen.

Charles Leclerc twijfelde het hele seizoen lang al over het wereldkampioenschap, maar durft nu toch een gokje te wagen. “Ik ben al zo vaak van gedachten veranderd”, verzucht de Monegask in de persconferentie. “Ik dacht eerst Oscar, toen Max. Maar als er niks schokkends gebeurt, dan denk ik nu Lando.” Met dat laatste zijn Isack Hadjar – de nieuwe teamgenoot van Verstappen in 2026 – en George Russell het eens. “Lando”, is het korte antwoord van beide coureurs wanneer de vraag aan hen wordt gesteld.

Carlos Sainz – oud-teamgenoot van Norris – gelooft ook dat de Brit de beste troeven in handen heeft om zijn eerste titel veilig te stellen. “Abu Dhabi is denk ik een goed circuit voor Lando”, aldus de Spanjaard. “Gezien hoe goed hij met de druk kan omgaan, denk ik dat hij het wel voor elkaar krijgt.”

‘Niet eerlijk’

Russell zet ondertussen wel de kleine kanttekening dat hij hoopt dat zijn landgenoot op eigen kracht de titel wint. “Ik denk niet dat het acceptabel of redelijk is om een coureur die op het punt staat kampioen te worden te vragen plaats te maken voor zijn teamgenoot”, aldus de Mercedes-coureur over eventuele teamorders vanuit McLaren. “Ik vind dat helemaal niet eerlijk. Ze moeten allebei een kans krijgen en als ze allebei daardoor verliezen, zeg je gewoon dat de ander het beter heeft gedaan en klaar is Kees.”

