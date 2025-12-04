Max Verstappen had niet verwacht in Abu Dhabi nog voor de titel te strijden, en hij is daar binnen zijn eigen familie niet de enige in. De wereldkampioen moet de race op het Yas Marina Circuit rijden zonder zijn ouders aan de zijlijn, al brandt moeder Sophie Kumpen wel een kaarsje voor haar zoon. Verstappen zelf blijft echter uiterst ontspannen voorafgaand aan de allesbepalende race voor het 2025-kampioenschap: ‘Ik heb toch al vier wereldbekers thuis staan’.

Tijdens de aankomende Grand Prix in Abu Dhabi mogen voor het eerst in vijftien jaar meer dan twee coureurs nog strijden om de wereldtitel. Lando Norris leidt het kampioenschap, met een voorsprong van twaalf WK-punten op Max Verstappen. De regerend wereldkampioen wordt op de voet gevolgd door Oscar Piastri. Dat hij nog een kans zou maken op zijn vijfde wereldtitel in Abu Dhabi, had Verstappen niet meer verwacht. De beide ouders van Verstappen, Jos Verstappen en Sophie Kumpen, zijn daarom ook niet naar het Yas Marina Circuit afgereisd.

LEES OOK: Norris verdedigt McLarens ‘papaja-regels’: ‘Team heeft zeker veel mensen teleurgesteld’

“Mijn vader rijdt een rally in Afrika, en mijn moeder… nou ja, het was niet gepland dat zij hier zou komen. Maar het was ook niet gepland dat ik nog tot en met de laatste race van het seizoen aan het titelgevecht zou meedoen. Na Zandvoort werden veel plannen geannuleerd”, geeft Verstappen eerlijk toe in de persconferentie. “Maar je kan op de televisie ook veel zien.”

Hadden Verstappens ouders dan nog wel een paar bemoedigende woorden over voor de wereldkampioen? “Dat is niet echt ons ding”, aldus de coureur. “Ze weten toch wel dat ik alles geef zodra ik in de auto zit. We hebben het liever over andere dingen. Ze hoeven me ook niet te motiveren. Natuurlijk steunen ze mij wel; mijn moeder laat altijd een kaarsje branden.”

LEES OOK: Steiner geeft Verstappen alvast feesttips: ‘Hij moet dan iedereen bij McLaren knuffelen’

‘Trofee ziet er hetzelfde uit’

Ondanks dat zijn aanhoudende titelstrijd onverwacht kwam, is Verstappen zeker niet gespannen voor de beslissende laatste race in Abu Dhabi. Een contrast met vier jaar eerder, toen de Nederlander nog last had van kramp in de allesbepalende slotronde op het Yas Marina Circuit. “Ik voel me erg relaxt, want ik heb niks te verliezen. Het was voor mij vooral genieten van de tweede helft van het seizoen. Ik neem het daarom zoals het komt, en al het andere is alleen maar een bonus. Het is toch niet helemaal aan mij of ik wel of niet de titel win.”

Wanneer Verstappen vervolgens wordt gevraagd of hij wel een klein voordeel heeft vanwege zijn eerdere ervaring met een spannende ontknoping van een titelstrijd in 2021, antwoordt de Nederlander wederom nuchter. “De trofee ziet er nog steeds hetzelfde uit, en ik heb er al vier thuis staan”, grapt hij. “Ik heb alles wat ik wilde bereiken al bereikt. We zijn realistisch gezien ook niet de snelste in Abu Dhabi, maar je weet het nooit.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.