Voorafgaand aan de Grand Prix van Miami werden de coureurs zondag geïntroduceerd door rapper LL Cool J. Dit leidde tot afkeurende blikken van de coureurs. Enkelen deden na afloop een boekje open.

In de persconferentie na de race in Miami kwam de top-3 met een duidelijke mening over de show vooraf: “Persoonlijk heb ik er geen behoefte aan. Ik houd er niet van om in de spotlight te staan”, zegt Max Verstappen. “Ik snap de entertainmentwaarde, maar je moet het niet te vaak doen. Ook omdat we een lang seizoen hebben.”

Teamgenoot Sergio Pérez viel hem bij: “Het is leuk voor het publiek, maar ik vind het onnodig. Je moet respect hebben voor de coureurs. We hebben de tijd nodig om ons voor te bereiden.”

Voorbereiding

Ook Fernando Alonso sprak zich uit: “Ik snap dat dit soort zaken goed doet bij het publiek, maar als we het hier doen, moeten we het overal gaan toepassen. De fans in Miami zijn bijvoorbeeld niet beter dan in Imola, Barcelona of Japan.” Hij zegt geen fan te zijn van dit soort shows vlak voor de race: “Misschien moeten we de parade lap verplaatsen, want deze valt precies in het midden van de voorbereidingen.”

Verstappen wil sowieso liever zijn aandacht vestigen op de race: “Ik wil voor de race met mijn engineers praten, naar mijn auto lopen, mijn helm opzetten en ervoor gaan.”

Afleiding

George Russell sloot zich aan bij de anderen. De Brit laat weten dat hij geen show van de sport wil maken. Hij noemt het een afleiding. “Ik ben hier om te racen, niet om een feestje te bouwen. Wij staan open voor verandering, maar niet ieder weekend.”