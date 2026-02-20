De Formule 1 onderzoekt plannen om het aantal sprintweekenden per seizoen te verdubbelen. Tijdens de wintertests in Bahrein zorgde dat nieuws voor verdeelde reacties onder de coureurs. Sinds de introductie van het sprintformat in 2021 – toen nog met drie weekenden – is de sprintkalender uitgedijd tot zes edities per jaar. Na een recente vergadering van de F1-commissie ligt nu een verdere verdubbeling op tafel.

Carlos Sainz staat open voor meer sprintraces, maar plaatst duidelijke kanttekeningen bij de huidige opzet. “Ik denk dat het sprintformat nog steeds verfijnd en verbeterd moet worden, aangezien de sprint soms te veel verklapt over wat er op zondag gaat gebeuren”, reageerde hij tegenover de media in Bahrein. “Als we dat kunnen verbeteren en de sprint wat anders kunnen invullen dan de race op zondag, zou ik openstaan voor meer.”

Minder focus op randzaken

“Helaas betekent dat wel een stuk meer werk voor de coureurs, met een drukkere kwalificatie voor de sprintraces en een drukkere vrijdag en zaterdag”, voegde de Williams-coureur eraan toe. “Dus ik denk dat het raceformat dan ook moet worden aangepast, gezien de hoeveelheid media-aandacht en PR-verplichtingen die we hebben. We hebben een gedegen voorbereiding nodig voor een race, maar door alle randzaken zijn de afgelopen jaren echt slopend geweest voor de coureurs. Het is allemaal goed bedoeld, maar je kunt je amper voorstellen hoeveel sponsors een F1-team tegenwoordig heeft en hoeveel interviews en marketingverplichtingen daarbij komen kijken. Ik sta open voor meer spektakel op het circuit, maar dan moeten we het aantal randzaken wel bijschaven.”

Ook bij Ferrari klinkt begrip voor het format, al staat niet iedereen te springen om een verdere uitbreiding. Charles Leclerc sluit zich aan bij zijn oud-teamgenoot. “Ik ben het helemaal eens met wat Carlos zei”, reageerde hij op zijn beurt. “Het enige wat ik eraan wil toevoegen is dat ik de sprintweekenden eigenlijk heel leuk vind, maar ik blijf erbij dat het een minderheid van de races zou moeten zijn. Als het in de toekomst een standaardweekend wordt – mocht dat ooit het plan zijn – dan denk ik niet dat dat de juiste aanpak is. Ik zou het in ieder geval niet prettig vinden, al zou ik me natuurlijk direct aanpassen. Persoonlijk vind ik zes gewoon een mooi aantal.”

