Lando Norris verwacht niet dat McLaren aankomend seizoen opnieuw zal domineren. Vooral op de long runs ziet de Brit nog een nadeel ten opzichte van de concurrentie. Door de reglementswijzigingen is hij niet zeker van een herhaling van 2025. “We zitten er nu net iets naast”, vertelde Norris aan de media in Bahrein.

De auto van vorig seizoen was dominant: McLaren won veertien races, verdeeld over Oscar Piastri en Norris. Waar het team vorig jaar een snelheidsvoordeel had, ontbreekt dat nu. “Van wat we nu zien: nee, het wordt geen makkelijk seizoen”, aldus Norris. “Alles werkte vorig jaar gewoon beter. We hadden een pace-voordeel, waardoor we in de race zelfs langzamer konden rijden.” De coureur benadrukt dat het team er nu naast zit en dat ze, om bij de andere teams te blijven, net wat meer moeten geven. “Alleen dan krijgen we meer bandenslijtage”, voegt de Brit eraan toe.

‘Balans vinden’

Toch ziet Norris ook positieve punten. “Er zijn een aantal aspecten die vorig jaar onze sterke punten waren, en dat zullen ze dit seizoen ook blijven. Maar we moeten nog veel werk verrichten om de balans te vinden”, concludeerde hij. Daarbij benadrukt hij dat de nieuwe bolides zich nog in een vroeg stadium bevinden, maar dat het team zich blijft ontwikkelen om een voordeel te behalen.

Vergeleken met vorig jaar zit het team in een ander pakket, want het voordeel is kleiner geworden. “Vorig seizoen wist ik: als de kwalificatie tegenviel, kwam het op zondag wel goed. Dat gevoel is nu minder. We werken aan alles – bandentemperatuur, racetempo – maar op dit moment moeten we op de meeste vlakken verbeteren”, legde Norris uit.

‘Ik voel mij beter dan ooit’

Weer wereldkampioen worden sluit hij niet volledig uit, al verwacht hij wel een compleet ander seizoen dan vorig jaar. “Ik zou heel graag mijn titel verdedigen, maar er zijn dit seizoen nieuwe uitdagingen. Het is niet zo simpel als doorgaan waar we gebleven waren”, merkte Norris op.

Mentaal voelt de Brit zich sterker dan ooit. Waar hij eerder open sprak over moeite met zijn mentale gezondheid, laat hij nu merken dat hij meer vertrouwen heeft. “Ik voel me beter dan ooit. Door het winnen van de titel vorig jaar heb ik enorm veel vertrouwen gekregen. Ik weet nu dat ik het kan, en ik geloof erin dat ik het opnieuw kan doen. Het wordt een lang seizoen, maar samen met het team gaan we proberen het nog een keer te doen”, besloot hij vastberaden.

