Oscar Piastri kreeg de afgelopen maanden steeds meer tegenstand van Max Verstappen te verduren. De Australiër gaat sinds het voorjaar aan de leiding in het kampioenschap, maar moet inmiddels vrezen voor zijn eerste titel. Er werd dit seizoen al veel gesproken over het aanwijzen van een eerste coureur binnen McLaren, maar volgens Juan Pablo Montoya is het contractueel uitgesloten dat ofwel Piastri, ofwel Lando Norris tweede viool moet spelen.

Doordat Max Verstappen de afgelopen weken de druk verder opvoerde, laaide de discussie opnieuw op of McLaren één van beide coureurs zou moeten voortrekken. Als de papaja’s de titel aan Oscar Piastri gunnen, zou Lando Norris zijn eigen races kunnen opofferen om Max Verstappen te dwarsbomen. Toch blijft McLaren vasthouden aan gelijke behandeling. “Moge de beste winnen”, luidt het nieuwe motto van CEO Zak Brown.

‘McLaren kan niemand voortrekken’

Volgens oud-coureur en analist Juan Pablo Montoya is het hoe dan ook uitgesloten dat McLaren één van zijn coureurs een voorkeursbehandeling geeft. De Colombiaan stelt dat in de contracten van de rijders zwart op wit staat dat het team géén teamorders mag uitvaardigen zolang ze wiskundig nog kans maken op de titel – mits die orders in het voordeel zijn van de andere coureur.

“McLaren kan niemand voortrekken”, aldus Montoya tegenover AS Colombia. “In de eerste plaats staat er in de contracten dat, zolang beide coureurs nog titelaspiraties hebben, er geen teamorders mogen worden gevorderd die de ander helpen. Teamorders in het belang van het team zijn natuurlijk wél toegestaan”, voegde hij eraan toe. “Het wordt interessant om te zien hoe ze dat intern gaan invullen.”

In aanloop naar de hoofdrace in Mexico-Stad ligt het kampioenschap nog open. Na een indrukwekkende opmars moet Max Verstappen vanaf een teleurstellende vijfde plek vertrekken op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Ook Oscar Piastri kende een moeizame kwalificatie en moet genoegen nemen met de zevende startplaats. Lando Norris – die nog slechts veertien WK-punten verwijderd is van de leiding in het klassement – vertrekt vanaf poleposition na een veelbelovende zaterdag.

