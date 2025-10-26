Lando Norris steekt de draak met de lift-and-coast-problemen van Ferrari. De Brit veroverde zaterdag poleposition voor de GP van Mexico-Stad, waarbij Charles Leclerc en Lewis Hamilton verrassend genoeg de top drie completeerden. Achteraf werd Norris gevraagd of hij verwacht veel gas te moeten loslaten tijdens de race. Hij verwees de vraag door naar de Ferrari-coureurs, die volgens hem ‘professionals’ zijn op dat gebied.

Ferrari kijkt terug op een uitdagend seizoen – de Scuderia kwam tot nu toe niet verder dan de tweede plaats. In de laatste paar Grands Prix hadden coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton voornamelijk te maken met oververhitte remmen en hoge bandentemperaturen. Daarom kregen ze vaak de opdracht gas terug te nemen; ‘lift-and-coast’, luidt het bekende bevel vanaf de pitmuur. Op sociale media werd Ferrari al belachelijk gemaakt om deze problematiek, maar tijdens de persconferentie in Mexico-Stad deed Lando Norris daar een schepje bovenop.

Gevraagd of hij zich zorgen maakt over het feit dat hij tijdens de race op zondag moet ‘lift-and-coasten’, sneerde Norris naar de Ferrari-coureurs die hem flankeerden. “Vraag het maar aan deze gasten – zij zijn de professionals”, grapte hij. “Ze doen het eigenlijk elke race. Ja, ik verwacht dat ik af en toe mijn banden zal moeten sparen, maar nooit zo veel als deze jongens.” Leclerc gaf eerlijk toe dat hij rekening moet houden met gas loslaten. “Laten we zeggen dat ik hier klaar voor ben”, lachte hij. “Dit is een circuit waar je altijd lift-and-coast, vooral als je vanaf de tweede plaats start. Daarom is de start cruciaal; als je hier in vrije lucht rijdt, gaat alles gewoon veel makkelijker.”

‘Ferrari moet Verstappen en Piastri ophouden’

Norris heeft weliswaar twee Ferrari’s in zijn kielzog, maar moet ook rekening houden met titelrivalen Max Verstappen (P5) en Oscar Piastri (P7). Vanaf poleposition kan hij een hoop punten goedmaken ten opzichte van beide coureurs. Toch wil hij hen niet uitvlakken in Mexico. “Het zijn twee van de beste coureurs op de grid”, aldus Norris. “Natuurlijk kunnen ze nog terug naar voren komen. Ons racetempo is het hele jaar al sterk geweest, dus ergens verwacht ik wel dat Oscar terugkomt. Hetzelfde geldt voor Max – wanneer is hij ooit niet in de aanval gegaan en naar voren gekomen? Hopelijk kan ik gewoon voorop blijven in de eerste ronde, en dan kunnen deze gasten iedereen voor me ophouden”, wees Norris naar de beide Ferrari-coureurs.

Leclerc gaf Norris direct een waarschuwing: “Dat wordt waarschijnlijk lastig”, aldus de Monegask. “Ik zou liever in mijn positie zitten dan in die van hen, maar ja, zij hebben de snelheid. Vooral als Piastri op het tempo van Norris gaat rijden, heeft hij genoeg snelheid om zich een weg naar voren te vechten.” Het belooft dus een spannende race te worden in Mexico-Stad. De lichten doven om 21.00 uur, Nederlandse tijd.

