De Grand Prix van Mexico belooft vanavond (start 21.00 uur Nederlandse tijd) een spektakel te worden. Lando Norris vertrekt vanaf pole position en kan een belangrijke stap zetten in zijn jacht op de wereldtitel. De Brit heeft zijn grote rivalen Max Verstappen en Oscar Piastri achter zich staan op de startopstelling. “We gaan vol voor de winst,” zei Norris strijdlustig na afloop van de kwalificatie.

Naast hem op de eerste startrij staat Charles Leclerc. De Ferrari-coureur aast op revanche en hoopt de Scuderia eindelijk weer een zege te bezorgen. De laatste dateert alweer een jaar geleden, nota bene op ditzelfde circuit. Achter hem start teamgenoot Lewis Hamilton op P3, zijn beste uitgangspositie tot nu toe voor Ferrari. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen biedt dit perspectief: “Het is een lange sprint naar de eerste bocht en ik heb eigenlijk de beste startpositie.”

Daarachter volgt een sterk blok op de grid met George Russell (P4), Verstappen (P5), rookie Kimi Antonelli (P6) en Piastri (P7). Verstappen en Piastri balen van hun kwalificatie, want met Norris op pole weten ze dat elke punt telt in de titelstrijd. De Nederlander ziet het dan ook somber in voor deze race: “De auto gaat hier gewoon niet en als er voor mij niks geks gebeurt, wordt het ook niks.”

Lees ook: Gefrustreerde Piastri staat voor een raadsel na kwalificatie: ‘Nul tempo’

Kansen en vuurwerk

Teleurgesteld zijn ze ook bij het team van Williams. Carlos Sainz versloeg Piastri in de kwalificatie en reed knap naar P7. Maar door een in Austin opgelopen gridstraf zak de Spanjaard terug naar de twaalfde stek op de startopstelling. Alex Albon worstelde met de grip in de kwalificatie en bleef daardoor steken op P17. Toch ziet teambaas James Vowles nog kansen: “Ik heb er vertrouwen in dat we Alex weer vooraan zien vechten en profiteren van de lange rechte lijn vanaf waar we op de grid starten. Deze race levert altijd goede kansen en vuurwerk op!”

Lees hier alles over de GP Mexico

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.