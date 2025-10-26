Na enkele lastige weken ging WK-leider Oscar Piastri ook tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico-Stad onderuit. De Australiër moest genoegen nemen met de zevende startplaats en kon zijn gebrek aan tempo ten opzichte van teamgenoot Lando Norris, die poleposition veroverde, maar moeilijk verklaren. Enigszins gefrustreerd richt hij zich nu op een sterke start in Mexico.

“Ik had gewoon nul tempo, dus dat is een beetje een raadsel”, verzuchtte Piastri tegenover de pers in Mexico. “Het hele weekend is de achterstand ten opzichte van Norris al min of meer hetzelfde, dus we gaan kijken waar het precies misgaat. Natuurlijk is dat frustrerend,” gaf hij toe. Norris maakte de afgelopen weken een stevige inhaalslag in het kampioenschap; het verschil tussen beide McLaren-coureurs bedraagt in aanloop naar Mexico nog maar veertien WK-punten.

“In de auto voelt alles vertrouwd”, legde Piastri uit. “Alleen dit weekend en afgelopen weekend leek het alsof de snelheid er niet in zat. Ik weet nog niet honderd procent zeker waarom, dus we gaan daar zeker nog onderzoek naar doen.” De Australiër start direct achter titelrivaal Max Verstappen, die nog veertig WK-punten goed moet maken om kampioen te worden. “Ik zal mijn best doen richting de eerste bocht”, besloot Piastri hoopvol. “Dat wordt mijn kans om terrein te winnen. We zullen zien wat ik kan doen.”

McLaren-teambaas Andrea Stella vond de verschillen tussen Norris en Piastri eveneens opvallend – het gat tussen beiden bedroeg ruim een halve seconde. “Er valt nog wel wat te verbeteren aan Oscar’s kant”, gaf hij toe. “Het is voor hem lastiger om de auto te benutten wanneer de omstandigheden veranderen, zoals ook in Austin het geval was. Dat moeten we analyseren en verbeteren. In elke bocht verliest hij enkele milliseconden; het is dus een kwestie van het juiste gevoel vinden onder wisselende omstandigheden. In elke bocht moet hij net dat beetje extra pushen. Gelukkig is de racesnelheid bij beide coureurs op orde – ik ben er zeker van dat Piastri posities goed kan maken.”

