De Grand Prix van Singapore staat al jaren bekend als een van de zwaarste races op de kalender. Coureurs stappen na afloop vaak gesloopt uit hun bolides: doorweekt van het zweet, oververhit en soms zelfs uitgedroogd. Geen verrassing dus dat de Formule 1 blijft zoeken naar manieren om de fysieke belasting te verlichten. Een van de nieuwste innovaties: het zogenoemde koelvest – een dunne, actief gekoelde onderlaag die onder het racepak wordt gedragen. Maar niet alle coureurs zijn direct overtuigd.

Lewis Hamilton lijkt vooral te twijfelen aan het comfort van het koelvest, ondanks de mogelijke voordelen. “Ik heb het koelvest nog nooit gebruikt tijdens een officiële sessie, maar ik ga het proberen”, zei de zevenvoudig wereldkampioen in Singapore. “Het zit behoorlijk oncomfortabel. Het jeukt nogal, dus ik weet niet of ik wel wil rijden met een jeukende top aan.”

Carlos Sainz, inmiddels een veteraan op het stratencircuit van Marina Bay, reageert nuchter. “Het is een race van twee uur. Ik heb Singapore al tien keer gedaan”, aldus de Williams-coureur. “Als het koelvest kapot gaat of niet werkt, maak ik me geen zorgen. Dan doe ik de race gewoon en spring ik er fris uit zoals altijd. Maar als het werkt, is het natuurlijk mooi meegenomen – dan lijd je net iets minder.”

Hülkenberg wél overtuigd

Niet iedereen is zo sceptisch. Nico Hülkenberg wijst op het effect dat hij eerder dit jaar zag bij Alexander Albon. “Na de race in Jeddah was ik gesloopt. Het was bloedheet”, blikte hij terug op de race in Saoedi-Arabië. “Ik zat daarna naast Alex in het vliegtuig. Hij had dat vest gedragen en was zo fris als maar kan. Dus ik dacht: de volgende keer gebruik ik dat ding ook.” Hoewel het vest in theorie een verschil kan maken bij extreme hitte, moet de praktijk nog uitwijzen of het echt voordeel oplevert tijdens de race. Eén ding is zeker: comfortabel is het volgens sommige coureurs voorlopig nog niet.

