Coureurs hebben positief gereageerd op de verwijdering van de sausage kerbs in de tweede chicane van Monza. Het heeft volgens Sergio Pérez echter te lang geduurd voordat er werd ingegrepen: “Er waren te veel crashes voor nodig.”

Voor de Grand Prix van Italië zijn de sausage kerbs in de tweede chicane, Variante della Roggia, verwijderd. Dit naar aanleiding van een crash tijdens een race van het World Endurance Championship, waarbij een Aston Martin GTE vol tegen de sausage kerb kwam en vervolgens gelanceerd werd. De auto belandde op zijn kop, maar Henrique Chaves kon op eigen kracht uit de auto stappen.

Formule 1-coureurs verwelkomen het verwijderen van deze sausage kerbs, al heeft het volgens Sergio Pérez te lang geduurd. “Ik heb het gevoel dat er te veel crashes voor nodig zijn geweest”, zegt de Red Bull-coureur. “We zagen hier al een paar jaar geleden hoe gevaarlijk deze kunnen zijn”, doelt hij op de crash van Formule 3-coureur Alex Peroni, die in de Parabolica, nu bekend als Curva Alboreto, door een sausage kerb gelanceerd werd en daar een rugblessure aan overhield.

“Gelukkig is er niet iets ernstigs gebeurd, maar het is goed dat we van die dingen af zijn omdat ze enorme crashes kunnen veroorzaken”, voegt Pérez toe. Lewis Hamilton juicht het besluit met ’twee duimen’ toe terwijl Daniel Ricciardo stelt dat de coureurs ‘zeker blij zijn met dit besluit’.

Alfa Romeo-coureur Guanyu Zhou is ook blij om te zien dat de sausage kerbs verwijderd zijn, ook omdat dit het racen kan bevorderen. “Sausage kerbs maken het lastig om zij-aan-zij te racen, niet alleen voor ons maar ook voor de juniorcategorieën. Er zijn in het verleden een paar incidenten geweest op Monza dus het is goed dat ze deze hebben weggehaald”, aldus de Chinees.