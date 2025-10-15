Aston Martin doet er alles aan om zich definitief te vestigen als topteam in de Formule 1. Zo ontwikkelt het team zich tot volwaardig fabrieksteam, investeert het groots in infrastructuur en haalt het toptalent binnen. Andy Cowell, voormalig motorbaas bij Mercedes en nu teambaas bij Aston Martin, spreekt vol lof over de visie en aanpak van teameigenaar Lawrence Stroll.

“Sinds Lawrence het team heeft overgenomen, maakt hij zijn beloftes waar”, zegt Cowell tegenover de media in Singapore. “Als je de campus ziet, de investeringen die hij daarin heeft gedaan, en zijn benadering bij het aantrekken van mensen zoals Adrian (Newey, red.), dan zie je hoe vastberaden hij is.” Volgens Cowell is de boodschap binnen de paddock inmiddels duidelijk: Aston Martin is geen middenmoter meer, maar een team met aspiraties voor het kampioenschap. “Iedereen in de paddock ziet nu die vastberadenheid. Dit is geen team meer dat probeert te overleven – we zijn hier om te winnen.”

Duidelijke visie richting 2026

Aston Martin kijkt intussen verder dan het huidige seizoen. Met Lance Stroll en Fernando Alonso onder contract tot minstens eind 2026, beschikt het team over stabiliteit én ervaring voorafgaand aan de grote reglementswijzigingen die volgend jaar op stapel staan. “We hebben geluk dat we Lance en Fernando hebben – twee ervaren coureurs die ons tot minimaal eind 2026 bijstaan”, legt Cowell uit. “Daardoor kunnen we open gesprekken voeren over de auto van volgend jaar én die van daarna.”

Tegelijkertijd wordt er achter de schermen hard gewerkt aan het bouwen van een wagen die elke topcoureur zou willen besturen. “Wanneer ik met Adrian Newey en de engineers praat, is het duidelijk wat we willen: een écht snelle auto”, zegt Cowell. “We willen dat elke coureur met een superlicentie in de rij staat om bij ons te rijden.”

