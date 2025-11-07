Het sprintweekend in São Paulo staat op scherp nu een extratropische cycloon onderweg is naar het Braziliaanse vasteland. De lokale autoriteiten hebben al een waarschuwing afgegeven voor zware stormen, hagel en windstoten tot wel 100 kilometer per uur. Met name op vrijdag en zaterdag belooft het onstuimig te worden op en rond het Interlagos-circuit. Voor de sprintrace en de reguliere kwalificatie houdt de Formule 1 al rekening met hevige regenval.

De autoriteiten in Brazilië nemen de situatie uiterst serieus. “Het crisisbureau zal zaterdag worden gemobiliseerd, wanneer de kans op zwaar weer het grootst is”, aldus de deelstaatregering van São Paulo in een officiële verklaring. “De gehele Braziliaanse Civiele Bescherming zal paraat staan.” De weersverwachting is al dagen gespreksonderwerp in de Formule 1-paddock. Radarbeelden tonen aanhoudende regen boven de regio, maar vooral zaterdag lijkt het extreem nat te worden.

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag wordt de situatie naar verwachting het meest turbulent, met krachtige windvlagen op en rond Interlagos. “Er worden windstoten van tot wel 100 kilometer per uur verwacht in de regio São Paulo, gepaard met hevige regenval”, luiden de laatste weerberichten. Voorlopig blijft het onzeker hoe het Braziliaanse raceweekend zich zal ontvouwen. De FIA en de Formule 1 volgen de situatie nauwlettend en staan in contact met de lokale autoriteiten. Mocht de storm aanhouden, dan kunnen sessies mogelijk worden verplaatst of zelfs afgelast.

