Na het racefestijn in Mexico reist de Formule 1 dit weekend naar Brazilië. Het Autódromo José Carlos Pace – in de volksmond nog altijd Interlagos – is een klassieker op de kalender; op het Braziliaanse asfalt werden in het verleden talloze titelduels uitgevochten. Denk bijvoorbeeld aan de spectaculaire regenzege van Max Verstappen in 2024. Tijdens de aankomende GP van São Paulo lijkt het weerbericht opnieuw een hoofdrol te gaan spelen. Gaat de geschiedenis zich herhalen?

Het is alweer even geleden dat de Formule 1-teams regenrubber moesten monteren. In de tweede seizoenshelft kregen de coureurs vooral met hittewaarschuwingen te maken – van neerslag was in de afgelopen Grands Prix nauwelijks sprake. Tijdens de aanstaande GP in São Paulo lijkt dat anders. Volgens het laatste weerbericht komt het straks met bakken uit de hemel boven Interlagos. Dat biedt kansen voor titelkandidaat Max Verstappen, die in het chaotische waterballet van 2024 al bewees dat hij de regen meester is in Brazilië.

Weerbericht GP São Paulo

Op vrijdag staat de enige vrije training van het weekend op het programma, direct gevolgd door de eerste competitieve sessie – de sprintkwalificatie. Tijdens deze openingsdag op het Autódromo José Carlos Pace moeten de coureurs rekening houden met de eerste buien; de kans op neerslag wordt geschat op liefst 80 procent. Het is ’s ochtends en ’s middags half bewolkt rond het circuit, met een maximumtemperatuur van 28 graden Celsius. Vooral in de middag lijkt het te gaan regenen, waarna het later op de dag zelfs kan gaan stormen.

De zaterdag staat in het teken van de sprintrace en de reguliere kwalificatie. Het wordt maximaal 26 graden, terwijl de kans op regen wordt geschat op 95 procent. Tijdens beide sessies zullen er geheid druppels vallen en blijft het half bewolkt. Op zondag – wanneer de hoofdrace op het programma staat – klaart het naar verwachting op in São Paulo. Het koelt af naar zo’n 23 graden, en de kans op regen bedraagt op dit moment slechts 15 procent.

