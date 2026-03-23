George Russell was in aanloop naar het nieuwe F1-seizoen al de grote titelfavoriet. Na twee Grands Prix maakt de Engelsman de verwachtingen waar en leidt hij – mede dankzij de voorsprong van Mercedes op de rest van het veld – het wereldkampioenschap. Toch zien oud-coureurs Damon Hill en Johnny Herbert hem nog altijd als een ’tijdelijke’ coureur binnen de Duitse renstal; zelfs een titel zou de toekomst van Russell bij Mercedes niet kunnen garanderen.

Russell gaat sinds de openingsrace in Australië voor het eerst aan kop in het rijdersklassement. Door de overwinning van teamgenoot Kimi Antonelli in China bedraagt het verschil tussen beiden nog slechts vier WK-punten. Damon Hill ziet een belangrijk verschil tussen de twee Mercedes-coureurs. “Kimi is de protegé van Toto Wolff, om het zo maar te zeggen”, legde hij uit in de Stay On Track-podcast. “Hij heeft zijn hele reputatie op het spel gezet om deze jongen binnen te halen. Ondertussen doet George (Russell, red.) al ik-weet-niet-hoeveel seizoenen zijn best om maar indruk te maken op Mercedes“, merkte de oud-kampioen op. “Vorig jaar leidde dat tot slepende contractonderhandelingen; Toto stond niet bepaald te springen om George een nieuw contract aan te bieden.”

Titel garandeert geen toekomst

Mercedes en Russell tekenden na diens overwinning tijdens de GP van Singapore een nieuw, eenjarig contract, met mogelijkheden tot verlenging op basis van zijn prestaties. Tot nu toe gaat het de 28-jarige Brit voor de wind, maar dat stelt de oud-gedienden niet gerust. Ook Johnny Herbert denkt dat Russell niet zeker is van zijn toekomst, mede door de situatie rond Max Verstappen bij Red Bull. “Ik hoor opnieuw geruchten dat Max niet erg gelukkig is bij Red Bull en dat Mercedes hem misschien wil vastleggen”, vulde hij aan. “Dat zou betekenen dat ze George laten gaan.”

Hill reageerde instemmend: “George is altijd tijdelijk.” Hij trok de vergelijking met zijn eigen titelseizoen bij Williams in 1996. Ook hij werd daarna niet behouden voor het daaropvolgende jaar; de regerend wereldkampioen moest vertrekken naar Arrows. “Ik herken dit wel een beetje”, gaf hij toe. “Het is alsof je daar staat en denkt: ‘Waarom zien jullie niet wat ik in huis heb? Waarom is er niet dezelfde ophef over wat ik te bieden heb?’ George heeft weliswaar de kans om het kampioenschap te winnen, maar dat garandeert hem nog geen toekomst bij Mercedes.”

